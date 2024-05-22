Парламент принял законопроект 11092 по совершенствованию системы начальной общевойсковой подготовки. "За" соответствующее решение проголосовало 297 депутатов.

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Что предусматривает законопроект

Вместо допризывной подготовки предлагается ввести начальную общевойсковую подготовку. Она будет реализоваться на третьем уровне полного общего среднего образования и будет проводиться в учреждениях общего среднего, профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего, высшего образования и других учебных заведениях, имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности на соответствующем уровне полного общего среднего образования, путем преподавания учебного предмета "Защита Украины" и осуществления мероприятий, направленных на военно-патриотическое воспитание.

Программы по этому учебному предмету разрабатывает и утверждает центральный орган исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сферах образования и науки, по согласованию с Минобороны.

Предусмотрена также подготовка граждан к военной службе, которая будет содержать национальное и гражданское воспитание, физическую подготовку, изучение государственного языка и прочее.

Кроме этого, ко 2-му чтению появилась норма о предотвращении дискриминации. В частности, за статью.

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