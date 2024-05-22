Парламент прийняв законопроєкт 11092 щодо удосконалення системи початкової загальновійськової підготовки. "За" відповідне рішення проголосувало 297 депутатів.

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Що передбачає законопроєкт

Замість допризовної підготовки пропонується запровадити початкову загальновійськову підготовку. Вона буде реалізуватись на третьому рівні повної загальної середньої освіти та буде проводитись в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти та інших закладах освіти, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності на відповідному рівні повної загальної середньої освіти, шляхом викладання навчального предмета "Захист України" та здійснення заходів спрямованих на військово-патріотичне виховання.

Програми з цього навчального предмета розробляються та затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах освіти і науки, за погодженням з Міноборони.

Передбачена також підготовка громадян до військової служби, яка міститиме національне і громадянське виховання, фізичну підготовку, вивчення державної мови та інше.

Крім цього, до 2 читання з'явилась норма про запобігання дискримінації. Зокрема, за статтю.

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