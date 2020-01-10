Начальница ЗАГСа запугивала посетителей электрошокером в Черновцах: видео
Применить к посетителям электрошокер угрожала начальница городского отдела государственной регистрации актов гражданского состояния в Черновцах Наталья Вишневская. Женщину уже отстранили от должностных обязанностей.
Об инциденте с электрошокером стало известно 9 января, когда в местной инстаграм-группе появилось видео с Вишневской. На кадрах видно, как женщина во время спора с посетителями учреждения получает электрошокер и включает его. Автор ролика сообщил, что инцидент произошел в Черновицком ЗАГСе.
Смотрите также: Шел мимо, а дверь оказалась открытой: в Одессе курьезно ограбили магазин с дронами
Придя подать заявление со всеми документами, нас унизили и обозвали "неадекватами", вызвали полицию. Причина – оплата госпошлины в кассе "Ощадбанка" в сумме 90 копеек вместо 85 копеек,
– написал автор видео.
"В кассе "Ощадбанка" сумму округлили согласно постановлению об изъятии мелких монет. Начальница не слышала об этом, и когда мы, выясняя, доказывали, что оплатили пошлину правильно, она принесла шокер, и применила его к нам, словно боясь, что ее кто-то будет трогать", – добавил автор видеозаписи.
Смотрите видео с сотрудницей ЗАГСа и электрошокером:
Выбор редакции
-
В паралимпийский спорт никто не приходит по собственной воле, – победитель Паралимпиады Демчуксегодня , 17:10
-
В Google Play Store обнаружили вирус, который может шпионить за всеми пользователями Androidсегодня , 17:05
-
Маленький мальчик преодолел страх перед прыжком в воду: мотивирующие видеосегодня , 17:01