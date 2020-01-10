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      Начальница ЗАГСа запугивала посетителей электрошокером в Черновцах: видео

      31 Читати новину українською
      Электрошокером клиентам ЗАГСа в Черновцах угрожала начальница госучреждения / stolitsa.ee/index.php

      Применить к посетителям электрошокер угрожала начальница городского отдела государственной регистрации актов гражданского состояния в Черновцах Наталья Вишневская. Женщину уже отстранили от должностных обязанностей.

      Об инциденте с электрошокером стало известно 9 января, когда в местной инстаграм-группе появилось видео с Вишневской. На кадрах видно, как женщина во время спора с посетителями учреждения получает электрошокер и включает его. Автор ролика сообщил, что инцидент произошел в Черновицком ЗАГСе.

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      Придя подать заявление со всеми документами, нас унизили и обозвали "неадекватами", вызвали полицию. Причина – оплата госпошлины в кассе "Ощадбанка" в сумме 90 копеек вместо 85 копеек,
      – написал автор видео.

      "В кассе "Ощадбанка" сумму округлили согласно постановлению об изъятии мелких монет. Начальница не слышала об этом, и когда мы, выясняя, доказывали, что оплатили пошлину правильно, она принесла шокер, и применила его к нам, словно боясь, что ее кто-то будет трогать", – добавил автор видеозаписи.

      Смотрите видео с сотрудницей ЗАГСа и электрошокером:

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Курьезные новости Скандал Новости Черновцов
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