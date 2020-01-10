Начальниця РАЦСу залякувала відвідувачів електрошокером у Чернівцях: відео

Застосувати до відвідувачів електрошокер погрожувала начальниця міського відділу державної реєстрації актів цивільного стану в Чернівцях Наталія Вишневська. Жінку вже відсторонили від посадових обов’язків.

Про інцидент з електрошокером стало відомо 9 січня, коли в місцевій інстаграм-групі з’явилося відео з Вишневською. На кадрах видно, як жінка під час суперечки з відвідувачами установи дістає електрошокер і вмикає його. Автор ролика повідомив, що інцидент стався у Чернівецькому РАЦСі.

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Прийшовши подати заяву з усіма документами, нас принизили і обізвали "неадекватами", викликали поліцію. Причина – оплата держмита в касі "Ощадбанку" в сумі 90 копійок замість 85 копійок,

– написав автор відео.

"У касі "Ощадбанку"суму округлили згідно з постановою про вилучення дрібних монет. Начальниця не чула про це, і коли ми, з’ясовуючи, доводили, що оплатили мито правильно, вона принесла шокер, і застосувала його до нас, ніби боячись, що її хтось буде чіпати", – додав автор відеозапису.

Дивіться відео з працівницею РАЦСу та електрошокером: