Начальник департамента патрульной полиции Киева Жуков подал в отставку после позорного видео

В сети распространили видео, где двое полицейских сбежали с места теракта в Киеве, оставив без помощи гражданских. Сейчас обоих отстранили от службы.

После того, как инцидент получил огласку в Верховной Раде начали собирать подписи за отставку главы столичной патрульной полиции Евгения Жукова.

Что известно об отставке Жукова?

Впрочем, Жуков не стал ждать, пока его уволят и сам подал в отставку.

Я как боевой офицер принял решение подать рапорт на увольнение с должности, которую я занимаю. Я думаю, так будет справедливо,

– объявил Жуков во время пресс-конференции по поводу стрельбы.