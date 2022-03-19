Соответствующую информацию распространил 18 марта глава патрульной полиции Мариуполя Алексей Белошицкий. В частности, он опубликовал видео, которое записал патрульный полицейский Михаил Вершинин.
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Пан президент, сделайте так, чтобы Мариуполь выжил. Нам нужны системы ПВО. Не маленькие ракеты, не работающие против самолетов агрессора, а нормальные системы ПВО,
– сказал Вершинин.
Полицейский также рассказал:
- "мы не знаем точно, останемся ли живы, когда вы будете смотреть это обращение. Знайте, такая судьба может быть у каждого города;
- под завалами гибнут дети, старики. Они сидят 23 дня без воды и света;
- люди, решающие судьбу мира, сейчас Украина показывает всем силу и мощь борющегося с Россией государства. Не разрешайте им уничтожать нас. Все в ваших силах – дайте нам системы ПВО».
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В ОП объясняли, почему военного решения по Мариуполю пока нет
Советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что о деблокаде Мариуполя сейчас не может идти речи, однако город ни в коем случае не сдадут.
Дело в том, что ВСУ ведут бои на севере Волновахи, и на них наступают силы противника, которые преобладают. Арестович объяснил, что:
- остальные находятся в 100 – 120 км от Мариуполя;
- чтобы добраться до горда, им еще предстоит пробить оборону противника в местах, где они сейчас стоят. Кроме того, они не пройдут 120 км под ударами авиации из Крыма и Ростовской области;
- ни одна армия мира не пройдет в таких условиях.
Там выстроена мощная противовоздушная оборона противника: авиационная из Крыма и наземная. Арестович признался, что были попытки оказать воздушную поддержку, но безуспешно.
Поэтому военного решения пока по Мариуполю нет,
– сказал политик.
Советник главы ОП добавил, что сейчас есть политика дипломатического урегулирования.
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