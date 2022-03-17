От обстрелов загорелось авто

Глава Запорожской ОГА Александр Старух заявил, что из-за обстрела оккупантов загорелось авто. Он рассказал, что 5 человек попали в больницу.

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Среди пострадавших от обстрела российских военных по колонне из Мариуполя – один ребенок.

Вчера у нас были случаи расстрела мирных людей. По колонне из Мариуполя был нанесен удар и загорелась машина. 5 человек попало в больницу. Из них один ребенок,

– сказал Старух.

Заметим, что 16-го марта оккупанты сбросили сверхмощную бомбу на драмтеатр Мариуполя, где находилось около сотни человек.

К счастью, бомбоубежище выдержало удар. Около 130 человек вышли живыми.

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