Від обстрілів загорілося авто

Глава Запорізької ОВА Олександр Старух заявив, що через обстріл окупантів загорілося авто. Він розповів, що 5 людей – потрапили в лікарню.

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Серед постраждалих від обстрілу російських військових по колоні з Маріуполя – одна дитина.

Учора в нас були випадки розстрілу мирних людей. По колоні з Маріуполя було завдано удар і загорілася машина. 5 людей потрапило в лікарню. З них одна дитина,

– сказав Старух.

Зауважимо, що 16-го березня окупанти скинули надпотужну бомбу на драмтеатр Маріуполя, де перебувало близько сотні людей.

На щастя, бомбосховище витримало удар. Близько 130 людей вийшли живими.

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