Такое мнение высказал политолог Владимир Фесенко в эфире 24 Канала, отметив, что Бессент поддерживает усиление санкций против России и расширение стратегического сотрудничества с Украиной.

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Что свидетельствует о вероятном начале переговоров

На этой неделе ожидается приезд нового министра финансов Соединенных Штатов Скотта Бессента в Киев, что свидетельствует о начале активной работы над соглашением о полезных ископаемых.

По информации Bloomberg, договор уже приближается к финальному этапу, однако политолог призывает не спешить с выводами, ведь формальные переговоры еще не начались.

Учитывая заявления Трампа и Зеленского, какие-то движения в этом направлении были. То есть неофициально, через третьих лиц, кто-то представлял наши интересы в США или обсуждалось по телефону <..> Но если специально для этого приезжает министр финансов, это означает, что начинаются практические переговоры о мире в Украине,

– пояснил Владимир Фесенко.

Важно, что министр финансов США был заявлен в информации спецпредставителя по вопросам Украины и России Кита Келлога, как один из участников переговорной группы о завершении войны. Бессент является сторонником усиления санкций против России.

Он входит в группу лиц, которые поддерживают расширение стратегического сотрудничества с Украиной, несмотря на противоположные настроения у некоторых представителей окружения президента Дональда Трампа. Дальнейшее развитие событий будет зависеть от результатов встреч, которые состоятся в Киеве. Понятно одно – переговоры начинаются и здесь как раз Трамп не хочет медлить.

Как сообщило издание NYT, Трамп тайно поручил еще одному своему посланнику заниматься Украиной – Стивену Уиткоффу.