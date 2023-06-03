Это 24 Каналу отметил офицер ВСУ Юрий Федоренко. Он объяснил, что информационный шум вокруг этой темы – тоже важная кампания.

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ВСУ работают каждый день

Вся информационная кампания об украинском контрнаступлении позволяет в некоторых аспектах дезорганизовать противника, считает Федоренко. Впрочем, сидеть и ждать, когда же оно начнется – не стоит. Надо делать все возможное на своих местах и поддерживать ВСУ.

Знакомые всегда спрашивают: когда начнутся контрнаступательные действия. Я отвечаю, что замысел по деоккупации наших территорий проходит ежедневно. Когда мы увидим значительные продвижения, это будет понятно каждому. Силы обороны делают свою работу,

– объяснил военный.

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Сейчас самыми горячими направлениями на Востоке являются Бахмутское, Марьинское, Купянское, Лиманское, Авдеевское направления. Там, по словам Юрия Федоренко, идут сверхтяжелые и жестокие бои.

"Следует заметить, что в большинстве случаев сила на стороне украинских Сил обороны и именно говорить, что мы как-то рассматриваем информационное поле по поводу контрнаступательных действий не стоит", – добавил он.

Заявление Зеленского о контрнаступлении