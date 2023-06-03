Про це 24 Каналу відзначив офіцер ЗСУ Юрій Федоренко. Він пояснив, що інформаційний шум навколо цієї теми – теж важлива кампанія.
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ЗСУ працюють щодня
Вся інформаційна кампанія щодо українського контрнаступу дозволяє в деяких аспектах дезорганізувати противника, вважає Федоренко. Утім, сидіти і чекати коли ж він розпочнеться – не варто. Треба робити все можливе на своїх місцях і підтримувати ЗСУ.
Знайомі завжди питають: коли почнуться контрнаступальні дії. Я відповідаю, що задум по деокупації наших територій відбувається щоденно. Коли ми побачимо значні просування, це буде зрозуміло для кожного. Сили оборони роблять свою роботу,
– пояснив військовий.
Володимир Зеленський зробив важливу заяву: дивитись відео
Наразі найгарячіші напрямки на Сході, зокрема це Бахмутський, Мар'їнський, Куп'янський, Лиманський, Авдіївський напрямки. Там, за словами Юрія Федоренка, йдуть надважкі і жорстокі бої.
"Варто зауважити, що у більшості випадків сила знаходиться на боці українських Сил оборони і саме казати, що ми якось розглядаємо інформаційне поле щодо контрнаступальних дій не варто", – додав він.
Заява Зеленського щодо контрнаступу: головні новини
- Про готовність України до контрнаступу Володимир Зеленський заявив у інтерв'ю американському виданню The Wall Street Journal. Він додав, що наразі не знає, скільки саме часу він займе і що все може піти абсолютно різними шляхами. В інтерв'ю Зеленський закликав Китай спробувати стримати Росію.
- Президент України також наголосив, що Україні необхідні додаткові системи Patriot для захисту громадян від повітряних бомбардувань та військ на передовій. А також більше західного озброєння, зокрема авіації. Але разом з цим українські воїни готові рухатися вперед.
- Раніше під час пресконференції з естонським колегою Аланом Карісом Володимир Зеленський наголосив: головне, аби Росія побачила контрнаступ і особливо "його відчули ті війська, які окупували нашу територію". Саме деокупація українських земель є результатом контрнаступу.