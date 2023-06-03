Про це 24 Каналу відзначив офіцер ЗСУ Юрій Федоренко. Він пояснив, що інформаційний шум навколо цієї теми – теж важлива кампанія.

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ЗСУ працюють щодня

Вся інформаційна кампанія щодо українського контрнаступу дозволяє в деяких аспектах дезорганізувати противника, вважає Федоренко. Утім, сидіти і чекати коли ж він розпочнеться – не варто. Треба робити все можливе на своїх місцях і підтримувати ЗСУ.

Знайомі завжди питають: коли почнуться контрнаступальні дії. Я відповідаю, що задум по деокупації наших територій відбувається щоденно. Коли ми побачимо значні просування, це буде зрозуміло для кожного. Сили оборони роблять свою роботу,

– пояснив військовий.

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Наразі найгарячіші напрямки на Сході, зокрема це Бахмутський, Мар'їнський, Куп'янський, Лиманський, Авдіївський напрямки. Там, за словами Юрія Федоренка, йдуть надважкі і жорстокі бої.

"Варто зауважити, що у більшості випадків сила знаходиться на боці українських Сил оборони і саме казати, що ми якось розглядаємо інформаційне поле щодо контрнаступальних дій не варто", – додав він.

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