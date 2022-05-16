В частности, значительно уменьшилось количество сторонников "русского мира". Об этом 24 каналу сказал народный депутат Федор Вениславский.

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По его словам, в конечном счете ситуация в этих регионах остается очень критичной. Однако среди людей растет сопротивление.

Из данных разведки нам известно, что существует назревающее гражданское сопротивление даже среди тех, кто был за "русский мир" и первоначально одобрял оккупацию,

– отметил Вениславский.

Сейчас они понимают, что их мужчины, дети и братья из Донецкой и Луганской областей фактически используют как "пушечное мясо" в наиболее уязвимых, с точки зрения российского командования, направлениях.

"Этому является абсолютно логичное объяснение – они хотят еще больше вбить клин между гражданами Украины, проживающими в свободной Украине, и во временно подконтрольных территориях России", – добавил он.

Все для того, чтобы сделать быструю реинтеграцию в состав Украины. Однако нардеп считает, что у многих временно проживающих под оккупацией людей "началось реальное прозрение". Все из-за значительных потерь среди населения.

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В заблокированном Мариуполе ситуация очень сложная. Стало известно о резком росте смертности среди гражданских: их жизни уносят не только обстрелы рашистов, но и ослабленный из-за голода иммунитет, стрессы и тяжелые санитарные условия при полном отсутствии медицинской помощи. Даже несмотря на это, оккупанты не впускают в город украинские гуманитарные грузы.

Донецк остался без воды. Виновны во всем россияне – они отправили на войну против Украины всех работников водоканала.

Враг также мобилизует учителей и всех, кому может дать оружие в руки и заставить воевать.

Кроме того, на временно захваченных врагом территориях Украины начали проводить сверку женщин, работающих на всех предприятиях. Вероятно, таким образом формируют базу для мобилизации.

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