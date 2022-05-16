Зокрема, значно поменшало прихильників "русского міра". Про це 24 каналу сказав народний депутат Федір Веніславський.
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За його словами, зрештою ситуація у цих регіонах залишається дуже критичною. Однак серед людей зростає спротив.
З даних розвідки нам відомо, що є назріває громадянський супротив навіть серед тих, хто був за "русскій мір" й спочатку схвалював окупацію,
– зазначив Веніславський.
Зараз вони розуміють, що їхніх чоловіків, дітей та братів з Донецької та Луганської областей фактично використовують як "гарматне м'ясо" у найбільш вразливих, з точки зору російського командування, напрямках.
"Цьому є абсолютно логічне пояснення – вони хочуть ще більше вбити клин між громадянами України, які проживають у вільній Україні, та у тимчасово підконтрольних територіях Росії", – додав він.
Все для того, аби унеможливити швидку реінтеграцію у склад України. Однак нардеп вважає, що у багатьох людей, які тимчасово проживають під окупацією зараз "почалось реальне прозріння". Усе через значні втрати серед населення.
Ситуація на окупованих територіях: останні новини
- У заблокованому Маріуполі ситуація надзвичайно складна. Стало відомо про різке зростання смертності серед цивільних: їхні життя забирають не лише обстріли рашистів, а й послаблений через голод імунітет, стреси та важкі санітарні умови за повної відсутності медичної допомоги. Навіть попри це окупанти не пускають у місто українські гуманітарні вантажі.
- Донецьк залишився без води. Винні у всьому росіяни – вони відправили на війну проти України всіх працівників водоканалу.
- Ворог також мобілізовує вчителів та усіх, кому може дати в руки зброю та змусити воювати.
- Крім цього, на тимчасово захоплених ворогом територіях України почали проводити звірку жінок, які працюють на всіх підприємствах. Ймовірно, таким чином формують базу для мобілізації.
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