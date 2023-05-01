Белорусский диктатор начинает "отползать". Для Кремля это проблема, но не первого порядка. Об этом 24 Канала сказал российский оппозиционный политолог, бывший спичрайтер Путина Аббас Галлямов.

Достойно внимания "Титаник пошел ко дну": с чем связано заявление Лукашенко о нежелании воевать

Система зашла в тупик

Как подчеркивает Галлямов, реальная проблема – это ВСУ. Даже если Лукашенко "отползет", он все равно не пойдет на Москву. Когда у тебя есть конкретная угроза наступающего врага, тебе не до слуг. В этом проблема сверхцентрализации.

Ты все запер на себе, и пока дела идут неплохо, ты можешь править, наслаждаясь результатами. А когда все начинает сыпаться, тебе придется работать 24 часа в сутки,

– говорит оппозиционный политолог.

Звонить и Медведеву, и Лукашенко, и проводить совещания, регулируя отношения между Шойгу и Пригожиным, потому что никто другой не сможет этого сделать. А Путин не привык работать в таком круглосуточном режиме. Его формат – расслабленный.

Время от времени совещание провел, в телевизоре покрасился 3 – 4 раза в неделю по 1 – 2 мероприятия в день, консервов заготовил – и после этого можно на неделю на пляж на Валдай,

– заметил Галлямов.

А тут такая ситуация, еще и годы диктуют свое. Поэтому все и сыпется, система, очевидно, зашла в тупик.

Галлямов о проблеме Лукашенко: смотрите видео

Лукашенко не хочет воевать