Білоруський диктатор починає "відповзати". Для Кремля це проблема, але не першого порядку. Про це 24 Каналу сказав російський опозиційний політолог, колишній спічрайтер Путіна Аббас Галлямов.

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Система зайшла у глухий кут

Як підкреслює Галлямов, реальна проблема – це ЗСУ. Навіть якщо Лукашенко "відповзе", він все одно не піде на Москву. Коли в тебе є конкретна загроза ворога, який наступає, тобі не до слуг. У цьому проблема надцентралізації.

Ти все замкнув на собі, і поки справи йдуть непогано, ти можеш правити, насолоджуючись результатами. А коли усе починає сипатися, тобі доведеться працювати 24 години на добу,

– говорить опозиційний політолог.

Дзвонити і Мєдвєдєву, і Лукашенку, і проводити наради, врегульовуючи відносини між Шойгу та Пригожиним, тому що ніхто інший не зможе цього зробити. А Путін не звик працювати у такому цілодобовому режимі. Його формат – розслаблений.

Час від часу нараду провів, у телевізорі покрасувався 3 – 4 рази на тиждень по 1 – 2 заходи на день, консервів заготував, і після цього можна на тиждень на пляж на Валдай,

– зауважив Галлямов.

А тут така ситуація, ще й роки диктують своє. Тому все й сиплеться, система, очевидно, зайшла у глухий кут.

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