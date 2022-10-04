С августа Министерство социальной политики рассматривает вопрос о том, должны ли быть одинаковыми соцвыплаты у граждан Украины, которые находятся дома и за рубежом. Глава ведомства Оксана Жолнович прокомментировала этот вопрос.

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Выплаты украинцам, выехавшим за границу

По словам Жолнович, все зависит от того, какие социальные выплаты получает человек. Например, субсидии могут начисляться на определенные коммунальные услуги в пределах Украины.

Конечно, при пересчете будет приниматься во внимание количество членов домохозяйства, которые сегодня физически в Украине. Норматив на отсутствующих членов домохозяйства засчитываться не будет,

– заявила министерша.

Важно, граждане нашего государства, сменившие место жительства в пределах Украины, могут претендовать на оформление субсидий.

Начисление пенсий беженцам

Министр соцполитики подчеркнула, что пенсия привязана к страховому стажу, а не месту пребывания. Поэтому выехавшие за границу пенсионеры могут не переживать.

Долг государства – заплатить человеку эти деньги. Поэтому пенсии мы продолжаем выплачивать и тем, кто из-за войны временно выехал за границу,

– сказала Жолнович.

Также глава ведомства сообщила, что:

выплаты пенсий по инвалидности;

помощь детям по инвалидности;

выплаты одиноким матерям.

Это также соцвыплаты, которые правительство будет продолжать перечислять независимо от того, где находится человек.

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Жилищные субсидии беженцам, выехавшим за пределы страны.

Напомним, 16 сентября Кабмин утвердил постановление о предоставлении льгот украинцам, которые вынуждены были покинуть Украину. В документе говорится, что все, кто в этом нуждается, смогут получать субсидии на жилье.

Раньше это было невозможно для тех граждан, которые дольше 60 дней находятся за границей.

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