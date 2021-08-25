Нация, которая уезжает – печальный итог 30 лет Независимости​

К сожалению, в Украине пока нет государственной программы. Зато есть политика усиления фискальной нагрузки. Она "выжимает" из страны бизнес и таланты.

Украинцы за последние более ста лет получили репутацию "уезжающей нации". Так было во времена господства Российской империи, коммунистов и, к сожалению, в годы Независимости. 1990-е стали временем больших испытаний – тогда из Украины в поисках лучшей судьбы уехали миллионы людей. Проблема осталась в XXI веке и только сейчас власть обратила на нее внимание, правда, решить ее не может.

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В 90-х это были экономическая нищета и социальная катастрофа, которая уничтожила медицинскую сферу и поставила на грань выживания миллионы людей. К этому добавилась политическая нестабильность и безразличие государства, а в 2014-м – война. Все это лишило многих украинцев уверенности в завтрашнем дне и заставило бежать с Родины.

За границей бывшие инженеры, доктора и преподаватели соглашались на низкоквалифицированную работу за деньги, гораздо меньшие, чем получали местные. Люди вынуждены отдавать значительную часть заработанного "посредникам" и мафии – работали в самых сложных условиях и по минимальной ставке. Они рисковали не только заработанным, но здоровьем и жизнью.

В XXI веке темпы миграции приобрели угрожающий характер. По оценкам бывшего министра Дмитрия Дубилета, за прошлое десятилетие, из Украины выехали и не вернулись почти 4 миллиона украинцев, то есть чуть менее 10% населения страны.

В современном цивилизованном мире главный ресурс – вовсе не нефть или другие природные ископаемые, и даже – не вода и еда, а люди. Именно поэтому в образование и социальные программы развитые государства вкладывают огромные средства, создают условия для жизни и не боятся платить миллионы за создание новых рабочих мест. В то же время бедные и неуспешные страны своих граждан не жалуют и делают все, чтобы люди искали лучшей судьбы где-то еще.

Эту аксиому в Украине начали наконец понимать в конце второго десятилетия ХХІ века. Впрочем, до ее решения еще далеко и это – главный печальный итог 30-летия Независимости. Чтобы остановить трудовую миграцию, Украине нужно стать успешным государством, а для этого необходимо ускоренными темпами стимулировать развитие украинской экономики, необходимо привлекать больше инвестиций, которые будут стимулировать создание рабочих мест. Нужно создавать больше условий для качественного образования и конкуренции.

Украинец не хочет зарабатывать 400 – 500 долларов в Украине, а едет за 1 000 – 1 500 евро в Польшу. При этом, если учесть налоги, покупательную способность зарплат и расходы на посреднические услуги при трудоустройстве – выгоды от трудовой миграции оказываются не такими уж и привлекательными.