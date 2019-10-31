01:36
31 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК СИТУАЦИЯ В ЗОЛОТОМ ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Гадалки поднимают экономику РФ. Прикладное православие
      Вєсті Кремля
      22:05, 30 октября
      Вести.UA: Гончарук не дружит с цифрами. "Клубничка" в Раде
      Вєсті.UA
      19:00, 30 октября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости мира
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК СИТУАЦИЯ В ЗОЛОТОМ ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ

      Национальная трагедия: лесной пожар в Австралии уничтожил сотни коал

      16 Читати новину українською
      Коала и ее детеныш прячутся от пожара
      Коала и ее детеныш прячутся от пожара / news.com.au

      Неподалеку австралийского Сиднея в лесном пожаре заживо сгорели сотни коал. Огонь уничтожил две тысячи гектаров кустарника в Новом Южном Уэльсе, где как раз массово размножаются медвежата.

      По словам спасателей, жертвами огня стали разнообразные виды, сообщает BBC.

      Читайте также: Раненый олень убил охотника, который охотился на него

      Во время опасности животные карабкаются на верхушки деревьев и скручиваются в клубок. Как объяснили местные медики, если огонь пройдет быстро, слегка поджегши им мех, все будет хорошо, а мех отрастет. Но если пламя распространится выше на деревья, коалы погибнут.

      Массовые пожары в Австралии: смотрите фото и видео

      Пожежі в Австралії
      Спасатели ликвидируют пламя в Австралии

      Пока огонь не ликвидируют полностью трудно найти выживших. Инцидент уже назвали национальной трагедией. Ведь ареал местных коал значительно сократился за последние десятилетия.

      Австралия старается быть сильной. Но для нас действительно наступил очень тяжелый период. Будьте осторожны,
      – прокомментировала Лайза Интерман, заместитель городского главы Нового Южного Уэльса.

      Отметим, что массовые пожары в регионе из-за засухи бушуют уже месяц.

      blog_ava
      Что делать, когда скучно: интересные идеи
      30 октября
      5115
      Автор: Елена Кук
      Теги: Мир животных Австралия Пожар
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Hеобычный папуас с украинскими корнями
      сегодня , 01:30 Hеобычный папуас с украинскими корнями
      Іван Яковина 2
      Главные новости 30 октября: "желтый" режим в ООС, интимный скандал с Яременко и победа "Динамо"
      30 октября , 22:30 Главные новости 30 октября: "желтый" режим в ООС, интимный скандал с Яременко и победа "Динамо"
      Лія Бонавська 167
      "Динамо" в матче с двумя удалениями обыграло "Шахтер" в дополнительное время: видео
      30 октября , 22:19 "Динамо" в матче с двумя удалениями обыграло "Шахтер" в дополнительное время: видео
      Михайло Гема 226
      Как экономить электроэнергию: 11 правил техники
      30 октября , 22:03 Как экономить электроэнергию: 11 правил техники
      Яніна Ткачук 3753
      Украинские политики в Хэллоуин: устрашающие фото
      30 октября , 22:00 Украинские политики в Хэллоуин: устрашающие фото
      Ірина Кошанська 128
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук