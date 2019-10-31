Национальная трагедия: лесной пожар в Австралии уничтожил сотни коал

Неподалеку австралийского Сиднея в лесном пожаре заживо сгорели сотни коал. Огонь уничтожил две тысячи гектаров кустарника в Новом Южном Уэльсе, где как раз массово размножаются медвежата.

По словам спасателей, жертвами огня стали разнообразные виды, сообщает BBC.

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Во время опасности животные карабкаются на верхушки деревьев и скручиваются в клубок. Как объяснили местные медики, если огонь пройдет быстро, слегка поджегши им мех, все будет хорошо, а мех отрастет. Но если пламя распространится выше на деревья, коалы погибнут.

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Спасатели ликвидируют пламя в Австралии

Пока огонь не ликвидируют полностью трудно найти выживших. Инцидент уже назвали национальной трагедией. Ведь ареал местных коал значительно сократился за последние десятилетия.

Австралия старается быть сильной. Но для нас действительно наступил очень тяжелый период. Будьте осторожны,

– прокомментировала Лайза Интерман, заместитель городского главы Нового Южного Уэльса.

Отметим, что массовые пожары в регионе из-за засухи бушуют уже месяц.