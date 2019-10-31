Національна трагедія: лісова пожежа в Австралії знищила сотні коал

Неподалік австралійського Сіднея у лісовій пожежі заживо згоріло сотні коал. Вогонь знищив дві тисячі гектарів чагарнику в Новому Південному Уельсі, де якраз масово розмножуються ведмежата.

За словами рятувальників, жертвами вогню стали різноманітні види, повідомляє BBC.

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Під час небезпеки тварини видираються на верхівки дерев і скручуються клубочком. Як пояснили місцеві медики, якщо вогонь пройде швидко, злегка підпаливши їм хутро, все буде гаразд, а хутро відросте. Та якщо полум'я пошириться вище на дерева, коали загинуть.

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Рятувальники ліквідовують полум'я у Австралії

Доки вогонь не ліквідують повністю важко знайти тих, що вижили. Інцидент вже назвали національною трагедію. Адже ареал місцевих коал значно скоротився за останні десятиліття.

Австралія старається бути сильною. Але для нас і справді настав дуже важкий період. Будьте обережними,

– прокоментувала Лайза Інтерман, заступниця міського голови Нового Південного Уельсу.

Зазначимо, що масові пожежі у регіоні через посуху вирують вже місяць.