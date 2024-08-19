Отметим, что Европа опасается, что политика Венгрии в отношении "нацкарт" может привести к увеличению количества российских шпионов в странах. На фоне этого даже звучали призывы исключить Будапешт из Шенгенской зоны.

Смотрите также Провал ВСУ, НАТО и ядерные угрозы: что пропаганда России рассказывает Западу о событиях на Курщине

Позиция Венгрии по "нацкартам"

Петер Сийярто утверждает, что россияне и белорусы, по-прежнему, "будут подвергаться тщательным проверкам при въезде и пребывании в Венгрии".

При этом глава венгерского внешнеполитического ведомства обвинил "коллег из Северной Европы и стран Балтии" в "кампании лжи" в отношении Будапешта. По его версии, под эту кампанию подпадают любые утверждения об отсутствии подобных проверок.

Напомним, что ранее председатель крупнейшей партии Европарламента "Европейская народная партия" Манфред Вебер сообщил, что новые правила Венгрии позволят россиянам беспрепятственно путешествовать по большей части ЕС и повлечет "серьезные опасения относительно национальной безопасности". Новая иммиграционная система вызывает сомнения и может "создать серьезные лазейки для шпионской деятельности".