Поэтому лидеры Европейского Союза должны принять срочные контрмеры. Так считает председатель крупнейшей партии Европарламента "Европейская народная партия" Манфред Вебер.

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Что говорят в ЕС о действиях Венгрии

Манфред Вебер уверяет, что выдача россиянам, которые не прошли проверку, виз Европейского Союза позволит им беспрепятственно путешествовать большей частью ЕС и повлечет "серьезные опасения относительно национальной безопасности".

Поэтому, председатель крупнейшей партии Европарламента направил письмо президенту Европейского совета Шарлю Мишелю с просьбой поднять этот вопрос на следующем саммите лидеров, который состоится уже в октябре 2024 года.

Недавно Венгрия обнародовала подробности новой системы ускоренного получения виз, что позволяет гражданам восьми стран. Среди них, как ни странно, оказались Беларусь и Россия, что позволяет им въезжать в страны ЕС без проверок безопасности и других ограничений.

Будапешт заявил, что многие из них будут строить атомную электростанцию по российским технологиям. Однако на дамку Вебера, такая новая иммиграционная система вызывает сомнения и может "создать серьезные лазейки для шпионской деятельности".

По его словам, потенциально это может позволить большому количеству россиян въезжать в Венгрию при минимальном контроле, создавая серьезный риск для национальной безопасности".

Такая политика также может облегчить россиянам передвижение по Шенгенской зоне в обход ограничений, предусмотренных законодательством ЕС,

– подчеркнул европейский чиновник.

Глава "Европейской народной партии" обратился к Евросоюзу с требованием принять меры для защиты целостности Шенгенской зоны, уменьшить риск безопасности и предотвратить подобные инициативы в будущем.