Тож лідери Європейського Союзу мають вжити термінових контрзаходів. Так вважає голова найбільшої партії Європарламенту "Європейська народна партія" Манфред Вебер.

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Що кажуть у ЄС про дії Угорщини

Манфред Вебер запевняє, що видача росіянам, які не пройшли перевірку, віз Європейського Союзу дозволить їм безперешкодно подорожувати більшою частиною ЄС і спричинить "серйозні побоювання стосовно національної безпеки".

Тому, голова найбільшої партії Європарламенту надіслав листа президенту Європейської ради Шарлю Мішелю з проханням порушити це питання на наступному саміті лідерів, який відбудеться вже у жовтні 2024 року.

Нещодавно Угорщина оприлюднила подробиці нової системи пришвидшеного отримання віз, що дає змогу громадянам восьми країн. Серед них, як не дивно, опинилися Білорусь та Росія, що дозволяє їм в'їжджати до країни ЄС без перевірок безпеки та інших обмежень.

Будапешт заявив, що багато хто з них будуватиме атомну електростанцію за російськими технологіями. Однак на дамку Вебера, така нова імміграційна система викликає сумніви та може "створити серйозні лазівки для шпигунської діяльності".

За його словами, потенційно це може дозволити великій кількості росіян в'їжджати до Угорщини за мінімального контролю, створюючи серйозний ризик для національної безпеки".

Така політика також може полегшити росіянам пересування Шенгенською зоною в обхід обмежень, передбачених законодавством ЄС,

– наголосив європейський посадовець.

Очільник "Європейської народної партії" звернувся до Євросоюзу з вимогою вжити заходів для захисту цілісності Шенгенської зони, зменшити безпековий ризик і запобігти подібним ініціативам у майбутньому.