Зазначимо, що Європа побоюється, що політика Угорщини щодо "нацкарт" може призвести до збільшення кількості російських шпигунів у країнах. На тлі цього навіть лунали заклики виключити Будапешт з Шенгенської зони.

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Позиція Угорщини щодо "нацкарт"

Петер Сійярто стверджує, що росіяни і білоруси, як і раніше, "піддаватимуться ретельним перевіркам при в'їзді та перебування в Угорщині".

При цьому глава угорського зовнішньополітичного відомства звинуватив "колег із Північної Європи та країн Балтії" у "кампанії брехні" щодо Будапешта. За його версією, під цю кампанію підпадають будь-які твердження про відсутність подібних перевірок.

Нагадаємо, що раніше голова найбільшої партії Європарламенту "Європейська народна партія" Манфред Вебер повідомив, що нові правила Угорщини дозволять росіянам безперешкодно подорожувати більшою частиною ЄС і спричинить "серйозні побоювання стосовно національної безпеки". Нова імміграційна система викликає сумніви та може "створити серйозні лазівки для шпигунської діяльності".