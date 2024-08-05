Про це пише видання Politico 5 серпня. Там розповіли деталі ситуації.
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Зростає негативна реакція на рішення Угорщини послабити візові обмеження для росіян і білорусів
У листі, ініційованому чеським депутатом Данушею Нерудовою та литовським парламентарієм Пятрасом Ауштревічусом, висловлено вимогу до Єврокомісії про термінове розслідування рішення Угорщини. За їхніми словами, це рішення може стати лазівкою і загрожувати функціонуванню Шенгенської зони як безпечного простору для громадян.
У листі також є попередження.
Якщо угорський уряд відмовиться змінити свою політику, Єврокомісія та всі представники ЄС мають поставити під сумнів угорську присутність у Шенгенській зоні, запровадивши нові заходи захисту європейських громадян, включно з, за необхідності, новими заходами контролю на угорських кордонах,
– ідеться там.
Зазначається, що у документі згадується можливість того, що інші країни ЄС можуть не визнавати угорські візи і ввести контроль на кордоні Угорщини.
Відомо, що станом на вечір неділі лист зібрав близько 70 підписів, зокрема підписи колишніх прем'єр-міністрів Бельгії та Ірландії.