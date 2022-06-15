Мэр Львова Андрей Садовый договорился об этом с соучредителем и управляющим партнером Baker Tilly в Украине – Александром Почкуном.

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Андрей Садовый отметил, что для Львова важно, чтобы все процессы сбора средств на крупнейший реабилитационный центр в Украине были прозрачными и публичными. Поэтому к сотрудничеству пригласили лучшую на рынке консалтинговую компанию.

Что известно о компании Baker Tilly in Ukraine

Она является одним из лидеров рынка аудиторских и консалтинговых услуг Украины. Кроме того, является членом глобальной сети Baker Tilly International, входящей в десять крупнейших сетей бухгалтерских и консалтинговых компаний мира.

Реабилитационный центр "Unbroken"

Это будет один из первых центров в Украине, где будет возможность получать физическую, психологическую и социальную реабилитацию. Приблизительно каждый год это сможет делать 50 тысяч украинцев.

К проекту уже присоединились первые финансовые доноры: "АТБ", "Symfony Solutions", "Space Art", Группа "ПЗУ Украина" и посольство Швейцарии в Украине.

Поддержать реабилитационный центр "Unbroken"



Можно сделать донат на их официальном сайте – ссылку здесь .



Или по реквизитам:



Название компании

KP KOMUNAL'NE NEKOMERCIYNE PIDPRYYEMSTVO ' L'VIVS'KE

TERYTORIAL'NE MEDYCHNE OBYEDNANNYA ' BAGATOPROFIL'NA

KLINICHNA LIKARNYA INTENSYVNYKH METODIV LIKUVANNYA

TA SHVYDKOI MEDYCHNOI DOPOMOGY' KOMUNAL'NE PIDPRYYEMSTVO



Код компании

44496574



IBAN код UAH

UA333052990000026000011026764



Название банка

COMMERCIAL BANK 'PRIVATBANK'

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