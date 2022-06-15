Мэр Львова Андрей Садовый договорился об этом с соучредителем и управляющим партнером Baker Tilly в Украине – Александром Почкуном.

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Андрей Садовый отметил, что для Львова важно, чтобы все процессы сбора средств на крупнейший реабилитационный центр в Украине были прозрачными и публичными. Поэтому к сотрудничеству пригласили лучшую на рынке консалтинговую компанию.

Что известно о компании Baker Tilly in Ukraine

Она является одним из лидеров рынка аудиторских и консалтинговых услуг Украины. Кроме того, является членом глобальной сети Baker Tilly International, входящей в десять крупнейших сетей бухгалтерских и консалтинговых компаний мира.

Реабилитационный центр "Unbroken"

Это будет один из первых центров в Украине, где будет возможность получать физическую, психологическую и социальную реабилитацию. Приблизительно каждый год это сможет делать 50 тысяч украинцев.

К проекту уже присоединились первые финансовые доноры: "АТБ", "Symfony Solutions", "Space Art", Группа "ПЗУ Украина" и посольство Швейцарии в Украине.

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