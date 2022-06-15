Міський голова Львова Андрій Садовий домовився про це зі співзасновником та керуючим партнером Baker Tilly в Україні – Олександром Почкуном.

Важливо У МВС розповіли, що стримує ЗСУ від великого контрнаступу

Андрій Садовий зазначив, що для Львова важливо, аби всі процеси зі збору коштів на найбільший реабілітаційний центр в Україні були прозорими та публічними. Через це до співпраці запросили найкращу на ринку консалтингову компанію.

Що відомо про компанію Baker Tilly in Ukraine

Вона є одним із лідерів на ринку аудиторських та консалтингових послуг України. Крім того, є членом глобальної мережі Baker Tilly International, що входить до десяти найбільших мереж бухгалтерських та консалтингових компаній світу.

Реабілітаційний центр "Unbroken"

Це буде один з перших центрів в Україні, де буде змога отримувати фізичну, психологічну та соціальну реабілітації. Приблизно щороку це зможе робити 50 тисяч українців.

До проєкту уже долучилися перші фінансові донори: компанії "АТБ", "Symfony Solutions", "Space Art", Група "ПЗУ Україна" та посольство Швейцарії в Україні.

Підтримати реабілітаційний центр "Unbroken"



Можна зробити донат на їх офіційному сайті – посилання тут.



Або за реквізитами:



Назва компанії

KP KOMUNAL'NE NEKOMERCIYNE PIDPRYYEMSTVO ' L'VIVS'KE

TERYTORIAL'NE MEDYCHNE OBYEDNANNYA ' BAGATOPROFIL'NA

KLINICHNA LIKARNYA INTENSYVNYKH METODIV LIKUVANNYA

TA SHVYDKOI MEDYCHNOI DOPOMOGY' KOMUNAL'NE PIDPRYYEMSTVO



Код компанії

44496574



IBAN код UAH

UA333052990000026000011026764



Назва банку

COMMERCIAL BANK 'PRIVATBANK'

Останні новини Львова

Поблизу Львова 14 червня відкрили перший квартал модульного містечка для внутрішніх переселенців. Він налічує 10 компактних будиночків, обладнаних всім необхідним і готових до експлуатації.

На Львівщині, над Золочевом, сили протиповітряної оборони збили ворожу ракету. Як наслідок – пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури.

Львів побореться за звання Європейської волонтерської столиці 2024 року. Місто вже потрапило у фінал конкурсу.

Вас може зацікавити – мешканець Харкова показав зруйнований російськими окупантами дім: дивіться відео