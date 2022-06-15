Про це 24 каналу розповів радник міністра внутрішніх справ України Ростислав Смірнов. Він також зазначив, що наш ворог мало розумів раніше, чому йому потрібно наступати і за що помирати.

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Зараз настає такий період війни, що російським окупанам потрібно не вбивати за гроші, а оборонятись і коли по тобі працює українська артилерія – це зовсім інше і не всі окупанти на це готові йти, говорить Ростислав Смірнов.

Недостатня кількість важкого озброєння на позиціях тимчасово стримує наш контрнаступ, але він неминучий, це лише питання часу,

– додає радник міністра внутрішній справ.

Звичайно, для нас час – це втрачені життя наших бійців та зруйнована інфраструктура, зазначає експерт. Але стратегічно, перемога точно буде за нами, переконаний Смірнов.

"Стратегічна перемога у війні, це про ресурси. В України є можливості поповнювати власні запаси, як у техніці так і у кадрах", – зазначив радник Монастирського.

Так, це все займатиме певний час, але такі можливості ми маємо, додає він. Що не скажеш про Росію, яка лише витрачає все, що накопичила за роки, додав Смірнов.

Контрнаступальні дії ЗСУ

Українські захисники вже максимально наблизилися до Херсону, відстань, яку їм потрібно подолати – сягає на більше 15 кілометрів. Про це розповів мер Мелітополя Іван Федоров.

Чим ближче українські військові будуть до Херсона, тим активніший опір російським окупантам чинитимуть мешканці захопленого міста.

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Російські військові роблять все, щоб придушити партизанський рух на Херсонщині. Вони масово викрадають активістів, деяких – вбивають після тортур. Однак Федоров переконаний, що коли ЗСУ підійдуть близько до міста, то населення не боятиметься чинити опір окупантам.

Про те, що ЗСУ просунулися у напрямку Херсона повідомили також в американському Інституті вивчення війни. За їхніми даними, до тимчасово окупованих територій захисникам залишилося всього 18 кілометрів. Дослідники розповіли, що українські військові успішно атакували російську армію й змусили її зайняти оборону.

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