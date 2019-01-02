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      Национальный банк Украины оштрафовал "Сбербанк" почти на 100 миллионов гривен

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      Национальный банк Украины оштрафовал "Сбербанк" почти на 100 миллионов гривен
      Национальный банк Украины оштрафовал "Сбербанк" почти на 100 миллионов гривен / Экономическая правда

      В декабре 2018 года Национальный банк Украины за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга оштрафовал пять банков, среди которых российский "Сбербанк".

      Об этом сообщили в пресс-службе НБУ, говорится на сайте УНИАН.

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      Национальный банк Украины оштрафовал "Сбербанк" на 94,74 миллиона гривен за ведение повторной рисковой деятельности на общую сумму более 3 миллиардов гривен.

      После проверки Нацбанком, что зафиксировал рисковую деятельность банка, которая заключалась в выдаче со счетов юридических лиц наличности, банк не прекратил подобную деятельность и в разы увеличил объем операций, которые, вероятно, могут быть связаны с криминальными доходами, осуществленными фиктивным предпринимательством,
      – рассказали в пресс-службе НБУ.

      "Сбербанк" получил от НБУ письменное предупреждение за нарушение требований по идентификации клиентов, несоблюдение порядка предоставления информации специально уполномоченному органу и нарушение порядка остановки финансовых операций.

      Кроме того, Нацбанк оштрафовал "Райффайзен Банк Аваль" на 450 тысяч гривен за нарушение требований по идентификации клиентов и ненадлежащее выполнение требований по обеспечению в своей деятельности управления рисками и осуществлению переоценки рисков клиентов.

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      Позже НБУ вынес письменное предупреждение "Первому украинскому международному банку" (ПУМБ) за нарушение требований по идентификации клиентов и необеспечение выявления финопераций, подлежащих обязательному мониторингу.

      Также Нацбанк оштрафовал банк "Глобус" на 3 миллиона гривен за рисковую деятельность и за нарушение требований по идентификации клиентов и дал письменное предупреждение "Банку фамильный" за ненадлежащее осуществление оценки и переоценки рисков клиентов.

      Теги: Новости Украины Банки Штрафы НБУ Деньги
      Источник: 24 канал
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