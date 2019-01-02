Національний банк України оштрафував "Сбербанк" на майже 100 мільйонів гривень

У грудні 2018 року Національний банк України за порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу оштрафував п'ять банків, серед яких російський "Сбербанк".

Про це повідомили у прес-службі НБУ, йдеться на сайті "Уніан".

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Національний банк України оштрафував "Сбербанк" на 94,74 мільйона гривень за ведення повторної ризикової діяльності на загальну суму більше 3 мільярдів гривень.

Після перевірки Нацбанком, що зафіксував ризиковану діяльність банку, яка полягала у видачі з рахунків юридичних осіб готівки, банк не припинив подібну діяльність та в рази збільшив обсяг операцій, які, ймовірно, можуть бути пов'язані із кримінальними доходами, здійсненими фіктивним підприємництвом,

– розповіли в прес-службі НБУ.

"Сбербанк" отримав від НБУ письмове попередження за порушення вимог щодо ідентифікації клієнтів, недотримання порядку надання інформації спеціально уповноваженому органу та порушення порядку зупинення фінансових операцій.

Крім того, Нацбанк оштрафував "Райффайзен Банк Аваль" на 450 тисяч гривень за порушення вимог щодо ідентифікації клієнтів та неналежне виконання вимог щодо забезпечення у своїй діяльності управління ризиками та здійснення переоцінки ризиків клієнтів.

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Пізніше НБУ виніс письмове попередження "Першому українському міжнародному банку" (ПУМБ) за порушення вимог щодо ідентифікації клієнтів та незабезпечення виявлення фіноперацій, що підлягають обов'язковому моніторингу.

Також Нацбанк оштрафував банк "Глобус" на 3 мільйони гривень за ризикову діяльність і за порушення вимог щодо ідентифікації клієнтів та дав письмове попередження "Банку Фамільний" за неналежне здійснення оцінки та переоцінки ризиків клієнтів.