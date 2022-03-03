Нацистский шантаж не пройдет: газопровод "Ямал – Европа" полностью остановлен

Газопровод "Ямал – Европа" утром 3 марта был полностью остановлен. Это результат агонии Кремля, который пытается как-то ответить на сокрушительные экономические санкции Запада.

Об остановке прокачки газа через Польшу в Германию сообщают российские СМИ. 24 канал передает детали.

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Прокачка газа по "Ямал – Европа" полностью остановлена

Утром 3 марта прокачка газа по "Ямал – Европа" была полностью остановлена, несмотря на бронирование мощностей со стороны "Газпрома" до утра 4 марта. Накануне на аукционе был предложен объем 3,7 миллиона кубометров в час, однако востребованными оказались около 16,7% мощностей.

"Независимые экономические аналитики" из России сейчас заявляют, что в условиях отказа Европы от российского газа, их стране нужно "сосредоточиться на рынке Евразийского союза".

Фактически, таким образом, кремль шантажирует Запад и настаивает на сертификации "Северного потока-2". Вместе с тем это должно ускорить курс европейских государств на независимость от российских энергоносителей.

"Ямал – Европа" – российский магистральный экспортный газопровод протяженностью 4 196 километров. Сочетает газовые месторождения севера Западной Сибири с конечными потребителями на западе Европы.

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