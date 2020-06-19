Нацкорпус импровизированно "похоронил" Шария в Николаеве: фото, видео
В Николаеве члены местной ячейки Нацкорпуса принесли гроб в офис "Партии Шария". На нем был портрет лидера этой антиукраинской политсилы Анатолия Шария. Также националисты прикрепили к нему красные шарики – символы предвыборной кампании Шария.
Подробнее об акции Нацкорпуса относительно Шария
Как рассказал руководитель николаевской ячейки Нацкорпуса, таким образом они хотели сделать "имущественный вклад в партию". Также он принес соответствующее заявление, требуя от председателя николаевского филиала "Партии Шария" акта приема-передачи имущества. Об этом пишет местное издание "Преступности.НЕТ".
Предыдущий инцидент В метро произошла жестокая драка между сторонниками Шария и националистами: фото, видео
Председатель Николаевской облорганиации "Партии Шария" Татьяна Кравчук все же вышла к активистам. Между ними время от времени происходили словесные перепалки. В частности, Кравчук убеждала что "Нацкорпус финансируют из Кремля".
Нацкорпус устроил акцию с гробом под офисом "Партии Шария" (Фото: "Преступности.НЕТ")
Кроме того, националисты пытались зайти в помещение, но им это так и не удалось сделать. Поэтому участники акции оставили гроб у входа и разошлись.
За акцией следила полиция. Обошлось все мирно, без силового противостояния.
Нацкорпус под офис "Партии Шария" в Николаеве принес гроб: смотрите видео
Заметим, что ранее Нацкорпус объявил бессрочную акцию против Шария и всего антиукраинского. Также националисты заявили, что никогда не простят Шарию его антиукраинские действия.
Пока наши границы защищают ветераны, пока люди физически воюют и умирают за нашу независимость, мы не имеем никакого права сдавать украинские интересы в сердце страны и в любом месте,
– отметил председатель киевской ячейки Нацкорпуса Сергея Тамарин.
Обратите внимание Автомобиль Рабиновича забросали яйцами в Чернигове: видео
Нацкорпус объявил бессрочную акцию против Шария: смотрите видео
Кратко о взаимоотношениях между Нацкорпусом и прихвостнями Шария
- Недавно сторонники пророссийского блогера требовали под Офисом Президента защиту от нападений. Сам Шарий перед этим обратился к своим сторонникам и призвал выйти на митинги из-за якобы давления со стороны полиции и активистов.
- Националистические организации заявили, что готовы "вылечить шариевцев", и некоторые их представители пришли под стены ОПУ в белых халатах, одетые как медики.
- Полиция установила кордон между сторонами. Время от времени между протестующими и полицейскими возникали столкновения.
- Националисты совершили попытку пройти к "шариевцам", но силовики не допустили этого, применив силу и слезоточивый газ.
- В итоге полиция задержала 12 националистов. Но впоследствии их отпустили из отделения. Представителям Нацкорпуса инкриминируют мелкое хулиганство.