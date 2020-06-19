В Николаеве члены местной ячейки Нацкорпуса принесли гроб в офис "Партии Шария". На нем был портрет лидера этой антиукраинской политсилы Анатолия Шария. Также националисты прикрепили к нему красные шарики – символы предвыборной кампании Шария.

Подробнее об акции Нацкорпуса относительно Шария

Как рассказал руководитель николаевской ячейки Нацкорпуса, таким образом они хотели сделать "имущественный вклад в партию". Также он принес соответствующее заявление, требуя от председателя николаевского филиала "Партии Шария" акта приема-передачи имущества. Об этом пишет местное издание "Преступности.НЕТ".

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Председатель Николаевской облорганиации "Партии Шария" Татьяна Кравчук все же вышла к активистам. Между ними время от времени происходили словесные перепалки. В частности, Кравчук убеждала что "Нацкорпус финансируют из Кремля".

Нацкорпус устроил акцию с гробом под офисом "Партии Шария" (Фото: "Преступности.НЕТ")

Кроме того, националисты пытались зайти в помещение, но им это так и не удалось сделать. Поэтому участники акции оставили гроб у входа и разошлись.

За акцией следила полиция. Обошлось все мирно, без силового противостояния.

Нацкорпус под офис "Партии Шария" в Николаеве принес гроб: смотрите видео

Заметим, что ранее Нацкорпус объявил бессрочную акцию против Шария и всего антиукраинского. Также националисты заявили, что никогда не простят Шарию его антиукраинские действия.

Пока наши границы защищают ветераны, пока люди физически воюют и умирают за нашу независимость, мы не имеем никакого права сдавать украинские интересы в сердце страны и в любом месте,

– отметил председатель киевской ячейки Нацкорпуса Сергея Тамарин.

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Нацкорпус объявил бессрочную акцию против Шария: смотрите видео

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