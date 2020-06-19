Нацкорпус імпровізовано "поховав" Шарія в Миколаєві: фото, відео
У Миколаєві члени тутешнього осередку Нацкорпусу принесли труну до офісу "Партії Шарія". На домовині було зображено портрет лідера цієї антиукраїнської політсили – Анатолія Шарія. Також націоналісти прикріпили до неї червоні кульки – символи шаріївської передвиборчої кампанії.
Детальніше про акцію Нацкорпусу щодо Шарія
Як розповів керівник миколаївського осередку Нацкорпусу, таким чином вони хотіли зробити "майновий внесок в партію". Також він приніс відповідну заяву, вимагаючи від голови миколаївської філії "Партії Шарія" акт прийому-передачі майна. Про це пише місцеве видання "Преступности.НЕТ".
Попередній інцидент У метро сталася жорстока бійка між прихильниками Шарія та націоналістами: фото, відео
Голова миколаївської облорганіації "Партії Шарія" Тетяна Кравчук все ж вийшла до активістів. Зрештою між ними час від часу відбувалися словесні перепалки. Зокрема, Кравчук переконувала що "Нацкорпус фінансують з Кремля".
Нацкорпус влаштував акцію з труною під офісом "Партії Шарія" (Фото: "Преступности.НЕТ")
Крім того, націоналісти намагалися зайти до приміщення, але їм це так і не вдалося зробити. Тому учасники акцію залишили труну біля входу та розійшлися.
За акцією слідкувала поліція. Обійшлося все мирно, без силового протистояння.
Нацкорпус під офіс "Партії Шарія" в Миколаєві приніс труну: дивіться відео
Зауважимо, що раніше Нацкорпус оголосив безстрокову акцію проти Шарія та всього антиукраїнського. Також націоналісти заявили, що ніколи не пробачать Шарієві його антиукраїнські дії.
Нацкорпус оголосив безстрокову акцію проти Шарія: дивіться відео
Коротко про взаємини між Нацкорпусом і посіпаками Шарія
- Нещодавно прихильники проросійського блогера вимагали під Офісом Президента захисту від нападів. Водночас, сам Шарій перед цим звернувся до своїх прихильників і закликав вийти на мітинги через нібито тиск з боку поліції та активістів.
- Націоналістичні організації заявили, що готові "вилікувати шаріївців", і деякі їхні представники прийшли під стіни ОПУ в білих халатах, одягнені як медики.
- Поліція встановила кордон між сторонами. Час від часу між протестувальниками і поліцейськими виникала штовханина.
- Націоналісти здійснили спробу пройти до "шаріївців", але силовики не допустили цього, застосувавши силу та сльозогінний газ.
- Зрештою поліція затримала 12 націоналістів. Але згодом їх відпустили з відділку. Представникам Нацкорпусу інкримінують дрібне хуліганство.