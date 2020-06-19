У Миколаєві члени тутешнього осередку Нацкорпусу принесли труну до офісу "Партії Шарія". На домовині було зображено портрет лідера цієї антиукраїнської політсили – Анатолія Шарія. Також націоналісти прикріпили до неї червоні кульки – символи шаріївської передвиборчої кампанії.

Детальніше про акцію Нацкорпусу щодо Шарія

Як розповів керівник миколаївського осередку Нацкорпусу, таким чином вони хотіли зробити "майновий внесок в партію". Також він приніс відповідну заяву, вимагаючи від голови миколаївської філії "Партії Шарія" акт прийому-передачі майна. Про це пише місцеве видання "Преступности.НЕТ".

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Голова миколаївської облорганіації "Партії Шарія" Тетяна Кравчук все ж вийшла до активістів. Зрештою між ними час від часу відбувалися словесні перепалки. Зокрема, Кравчук переконувала що "Нацкорпус фінансують з Кремля".

Нацкорпус влаштував акцію з труною під офісом "Партії Шарія" (Фото: "Преступности.НЕТ")

Крім того, націоналісти намагалися зайти до приміщення, але їм це так і не вдалося зробити. Тому учасники акцію залишили труну біля входу та розійшлися.

За акцією слідкувала поліція. Обійшлося все мирно, без силового протистояння.

Нацкорпус під офіс "Партії Шарія" в Миколаєві приніс труну: дивіться відео

Зауважимо, що раніше Нацкорпус оголосив безстрокову акцію проти Шарія та всього антиукраїнського. Також націоналісти заявили, що ніколи не пробачать Шарієві його антиукраїнські дії.

Поки наші кордони боронять ветерани, поки люди фізично воюють і вмирають за нашу незалежність, ми не маємо жодного права здавати українські інтереси в серці країни та в будь-якому місці,

– наголосив голова київського осередку Нацкорпусу Сергія Тамарін. Зверніть увагу Автомобіль Рабіновича закидали яйцями в Чернігові: відео

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