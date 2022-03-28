В целом количество заявлений об уголовных и административных правонарушениях уменьшилось более чем в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом. По обращениям зафиксировали около 13 тысяч преступлений.

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Из них 10 тысяч – тяжкие и особо тяжкие преступления.

Глава Нацполиции Игорь Клименко обратил внимание на кражи, совершенные в условиях военного положения. По таким фактам уже зарегистрировано более 330 уголовных производств.

Спасибо неравнодушным гражданам, которые помогают полиции задерживать мародеров. Однако прошу вас быть гуманнее. Да, эти лица совершили преступления в это очень сложное для всех время, но не стоит откровенно издеваться и пытать их,

– подчеркнул Клименко.

Он заверил, что все мародеры будут отвечать по закону, ведь Украина – правовое государство.