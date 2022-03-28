Загалом кількість заяв про кримінальні та адміністративні правопорушення зменшилась у понад 2,5 раза у порівнянні з минулим роком. Наразі за зверненнями зафіксували близько 13 тисяч злочинів.

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З них 10 тисяч – тяжкі та особливо тяжкі злочини.

Голова Нацполіції Ігор Клименко звернув увагу на крадіжки, вчинені в умовах воєнного стану. За такими фактами вже зареєстрували понад 330 кримінальних проваджень.

Дякуємо небайдужим громадянам, які допомагають поліції затримувати мародерів. Однак прошу вас бути гуманнішими. Так, ці особи скоїли злочини в цей надзвичайно складний для всіх час, але не варто відверто знущатися та катувати їх,

– наголосив Клименко.

Він запевнив, що всі мародери відповідатимуть за законом, адже Україна – правова держава.

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