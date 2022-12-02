В частности, правоохранители опубликовали в своем ТikTok собственную версию танка Венздей Аддамс. Заметим, что украинцам в комментариях очень понравилась подобная интерпретация тренда.

Читайте также Спецподразделение Нацполиции зачищает завод в Херсоне: эксклюзивные кадры

Сигналы регуляторов как особый танец

Если кто-то еще не знал, работники Нацполиции имеют собственный ТikTok-аккаунт. На нем регулярно появляются новые видеоклипы от украинских правоохранителей.



TikTok Нацполиции Украины / Скриншот из соцсетей

2 декабря на аккаунте появилась актуальная интерпретация популярного мирового тренда – танца Венздей Аддамс. В полиции показали кадры, как регуляторы помогают движению на дорогах.

Танец Венздей Аддамс на манер Нацполиции: смотрите видео

После публикации тренда в комментариях сразу начали появляться положительные отзывы украинцев. Они оценили чувство юмора полиции.

Реакция украинцев на TikTok Нацполиции / Скриншоты из соцсетей

Обратите внимание В Иране полиция застрелила футбольного фаната, который радовался вылету своей сборной из ЧМ

Киев понемногу приближается к плановым отключениям света

Регулировщики обязаны корректировать движение транспорта на дорогах, когда нет света. Оккупанты нанесли серьезные разрушения энергосистеме страны, однако даже отсутствие электричества и тепла не могут сломать дух украинцев.

Хорошими новостями обрадовали в Киевской городской военной администрации. Представители рассказали, что в столице увеличили предел на потребление электроэнергии.

Таким образом, Киев постепенно приближается к плановым отключениям. В то же время, местных просят бережно пользоваться электричеством и не включать все приборы сразу, чтобы лишний раз не напрягать сети.

Актуально – Лавров "объяснил", почему россияне бьют по энергетической инфраструктуре: смотрите видео