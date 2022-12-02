Об этом заявили в Киевской городской военной администрации. Как оказалось, в столице увеличили лимит на потребление электроэнергии.

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Какая ситуация со светом в Киеве

Столица постепенно приближается к плановым отключениям. В то же время, чаще возникают аварии в энергосистеме. По словам гендиректора YASNO Сергея Коваленко, на это есть несколько причин:

Первая – горожане начинают включать в розетки все, как только подается свет. Автоматика выбивает из-за перепадов напряжения.

– горожане начинают включать в розетки все, как только подается свет. Автоматика выбивает из-за перепадов напряжения. Вторая – погода. Горожане продолжают пользоваться электрообогревателями. Они создают большую нагрузку на сеть.

Потому киевлян просят не включать сразу все электроприборы. Мгновенная пиковая нагрузка оказывает негативное влияние на энергосистему. Только экономное потребление приблизит к плановым отключениям.

Будет ли связь в Киеве на случай блэкаута

Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко рассказал, что местные власти объединили усилия с мобильными операторами. Совместно они разработали алгоритм, позволяющий обеспечить жильцов бесперебойной связью. Так, это вышки общенационального масштаба, которые обеспечивают связью как Украину, так и Киев.

Также в Киев должны привезти более 40 систем спутниковой связи Starlink. Они будут установлены в районных государственных администрациях и больницах. Кроме того, не стоит забывать о городской сети оптоволоконных линий. Часть из них продолжит свою работу даже при блэкауте.

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