Отметим, что только в столице происходят экстренные отключения света. О ситуации с электроэнергией по стране рассказывает 24 канал.

К теме "Это почти график": что происходит со светом в Киеве и почему участились случаи аварий

В Киеве пока экстренные отключения света

В ДТЭК сообщают, что 2 декабря графики стабилизационных отключений, которые были составлены ранее, пока не действуют. Однако энергетики работают над тем, чтобы поскорее стабилизировать ситуацию в столице.

Энергетики ДТЭК вместе со специалистами НЭК "Укрэнерго", другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации,

– сообщили в ДТЭК.

Как будут подавать свет на Запорожье

В Запорожской области полностью упразднили аварийные отключения, ведь уровень энергопотребления удалось стабилизировать. Теперь действуют графики почасовых стабилизационных отключений, которые разбиты на 4 очереди:

22:00 – 24:00 (1 декабря) – первая очередь;

00:00 – 03:00 – вторая очередь;

03:00 – 06:00 – третья очередь;

06:00 – 09:00 – первая очередь.

Свет в Ивано-Франковской области

Как сообщила председатель Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук, в области установили лимиты использования электроэнергии: 242 МВт – ночной лимит и 310,9 МВт – дневной лимит. Область разделили на 4 очереди отключений света:

1 очередь:

Электроснабжение будет подано для подочередей 1.1 и 1.2 в такие часы: с 04:00 до 06:00, с 10:00 до 14:00, с 16:00 до 18:00, с 22:00 до 24:00

Электроснабжение будет подано для подочередей 1.3 и 1.4 в такие часы: с 00:00 до 02:00, с 04:00 до 06:00, с 10:00 до 12:00, с 16:00 до 20:00, с 22 :00 до 24:00

2 очередь:

Электроснабжение будет подано для подочередей 2.1 и 2.2 в такие часы: с 02:00 до 04:00, с 08:00 до 10:00, с 14:00 до 18:00, с 20:00 до 22:00

Электроснабжение будет подано для подочередей 2.3 и 2.4 в такие часы: с 02:00 до 04:00, с 08:00 до 12:00, с 14:00 до 16:00, с 20:00 до 22:00

3 очередь:

Электроснабжение будет подано для подочередей 3.1 и 3.2 в такие часы: с 00:00 до 02:00, с 06:00 до 10:00, с 12:00 до 14:00, с 18:00 до 20:00.

Электроснабжение будет подано для подочередей 3.3 и 3.4 в такие часы: с 00:00 до 02:00, с 06:00 до 08:00, с 12:00 до 14:00, с 18:00 до 22:00

Отметим, что для уменьшения нагрузки на сеть в часы пиковой нагрузки к отключению будет применена 4 очередь. Она будет обесточена с 07:00 до 12:00 и с 15:00 до 20:00.

Ситуация со светом во Львовской области

Львов возвращается к отключениям электроэнергии по плановым графикам. При этом свет будет подаваться дважды в сутки по четыре часа для трех групп потребителей.

Обратите внимание! Список потребителей в группах обновлен и скорректирован, то есть группы могли измениться. Узнать, к какой группе относится ваш дом, можно на сайте Львовоблэнерго в разделе "Почему нет света".

Графики отключения света во Львове и области / Фото Львовоблэнерго

Ситуация со светом в Ровненской области

В Ровненской области действуют новые графики отключений электроэнергии. Ознакомиться с ними вы можете по ссылкам, указанным в сообщении от Ровнооблэнерго.

Просим с пониманием относиться к тому, что на продолжительность перерывов в электроснабжении влияют необходимость экстренного снижения нагрузки на энергосистему в случае соответствующей команды НЭК "Укрэнерго", а также аварийные ситуации,

– отметили в облэнерго.

Однако несмотря на графики, если лимиты электропотребления будут позволять не выключать в домах свет, ЧАО "Ровнооблэнерго" будет продолжать подавать его.

В Сумской области будут действовать 3 очереди

В Сумской области будут действовать 3 очереди отключений электроснабжения. Как сообщил председатель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, они будут действовать в режиме -2/+4 часа.

1 очередь – 04-06; 10-12; 16-18; 22-24;

2 очередь – 00-02; 06-08; 12-14; 18-20;

3 очередь – 02-04; 08-10; 14-16; 20-22.

При этом возможны аварийные отключения.

Что со светом в Черновицкой области

Согласно оперативной ситуации в энергетической системе Украины, в области был введен график стабилизационных отключений электроснабжения. При этом сами Черновцы выделены в блок потребителей, объединяющий шесть групп: с 13 по 18.

Также в облэнерго отметили, что свет может отсутствовать и по другим причинам. Например, из-за аварийных ситуаций, ремонта в сетях или неисправной проводки в доме.



График отключений в Черновицкой области / Черновцыоблэнерго

Найти свою улицу или населенный пункт можно по ссылке через поиск внизу страницы.