Определенная стабилизация ситуации в энергосистеме Украины позволила львовским энергетикам сформировать график подачи электроэнергии потребителям.
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Электроэнергия будет подаваться дважды в сутки
Электроэнергия будет подаваться дважды в сутки – по четыре часа. Всего в течение суток свет во Львове будет 8 часов. В другие часы суток следует готовиться к отключениям.
График подачи электроэнергии разработан для трех групп потребителей. Список потребителей в группах обновлен и скорректирован, то есть группы могли измениться.
Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что эти графики также действуют на Львовскую область.
Графики отключения света во Львове и области / Фото Львовоблэнерго
Какая ситуация со светом во Львове
- Львов и область продолжают приходить в себя после массированной ракетной атаки России 23 ноября. По состоянию на 1 декабря во Львовской области – аварийные отключения, охватывающие большинство потребителей. В настоящее время в Украине не удалось стабилизировать ситуацию с дефицитом мощности.
- Из-за тяжелой ситуации в энергосистеме из перечня критической инфраструктуры уже изъят ряд объектов. В частности, поликлиники, котельные, станции связи, учреждения юстиции и правоохранительные органы
- В результате массированных атак России в Украине почти не осталось неповрежденных ТЭС и ГЭС. Из-за атак России почти половина энергосистемы Украины выведена из строя.
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