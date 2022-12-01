Певна стабілізація ситуації в енергосистемі України дозволила львівським енергетикам сформувати графік подачі електроенергії для споживачів.
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Електроенергія подаватиметься двічі на добу
Електроенергія подаватиметься двічі на добу – по чотири години. Всього протягом доби світло у Львові буде 8 годин. В інші години доби слід бути готовим до відключень.
Графік подачі електроенергії розроблений для трьох груп споживачів. Перелік споживачів у групах оновлений та скоригований, тобто групи могли змінитись.
Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що ці графіки також діють на Львівську область.
Графіки відключення світла у Львові та області / Фото Львівобленерго
Яка ситуація зі світлом у Львові
- Львів та область продовжують оговтуватися після масованої ракетної атаки Росії 23 листопада. Станом на 1 грудня на Львівщині – аварійні відключення, які охоплюють більшість споживачів. На цей час в Україні не вдалося стабілізувати ситуацію з дефіцитом потужності.
- Через важку ситуацією в енергосистемі з переліку критичної інфраструктури вже вилучені низка об'єктів. Зокрема, поліклініки, котельні, станції зв'язку, установи юстиції та правоохоронні органи тощо
- Унаслідок масованих атак Росії в Україні майже не залишилося неушкоджених ТЕС і ГЕС. Через атаки Росії майже половина енергосистеми України виведена з ладу.
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