Певна стабілізація ситуації в енергосистемі України дозволила львівським енергетикам сформувати графік подачі електроенергії для споживачів.

До теми Відключення світла в Україні сьогодні: графіки та перелік міст

Електроенергія подаватиметься двічі на добу

Електроенергія подаватиметься двічі на добу – по чотири години. Всього протягом доби світло у Львові буде 8 годин. В інші години доби слід бути готовим до відключень.

Графік подачі електроенергії розроблений для трьох груп споживачів. Перелік споживачів у групах оновлений та скоригований, тобто групи могли змінитись.

До уваги. Дізнатися, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті Львівобленерго у розділі "Чому немає світла".

Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що ці графіки також діють на Львівську область.

Графіки відключення світла у Львові та області / Фото Львівобленерго

Яка ситуація зі світлом у Львові

Львів та область продовжують оговтуватися після масованої ракетної атаки Росії 23 листопада. Станом на 1 грудня на Львівщині – аварійні відключення, які охоплюють більшість споживачів. На цей час в Україні не вдалося стабілізувати ситуацію з дефіцитом потужності.

Через важку ситуацією в енергосистемі з переліку критичної інфраструктури вже вилучені низка об'єктів. Зокрема, поліклініки, котельні, станції зв'язку, установи юстиції та правоохоронні органи тощо

Унаслідок масованих атак Росії в Україні майже не залишилося неушкоджених ТЕС і ГЕС. Через атаки Росії майже половина енергосистеми України виведена з ладу.

До теми – чи загрожує Україні повний блекаут: дивіться відео