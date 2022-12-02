Зазначимо, що лише в столиці відбуваються екстрені відключення світла. Про ситуацію з електроенергією по країні розповідає 24 кана.

До теми "Це вже майже графік": що відбувається зі світлом у Києві та чому почастішали випадки аварій

У Києві поки екстренні відключення світла

У ДТЕК повідомляють, що 2 грудня графіки стабілізаційних відключень, які були складені раніше, наразі не діють. Однак енергетики працюють над тим, щоб чимскоріше стабілізувати ситуацію у столиці.

Енергетики ДТЕК разом зі спеціалістами НЕК "Укренерго", іншими екстреними службами й органами державної влади роблять все можливе для скорішої стабілізації ситуації,

– повідомили в ДТЕК.

Як подаватимуть світло на Запоріжжі

У Запорізькій області повністю скасували аварійні відключення, адже рівень енергоспоживання вдалося стабілізувати. Тепер діють графіки погодинних стабілізаційних відключень, які розбиті на 4 черги:

22:00 – 24:00 (1 грудня) – перша черга;

00:00 – 03:00 – друга черга;

03:00 – 06:00 – третя черга;

06:00 – 09:00 – перша черга.

Світло на Івано-Франківщині

Як повідомила голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук, в області встановили ліміти використання електроенергії: 242 МВт – нічний ліміт та 310,9 МВт – денний ліміт. Область поділили на 4 черги вимкнень світла:

1 черга:

Електропостачання буде подано для підчерг 1.1 та 1.2 у такі години: з 04:00 до 06:00, з 10:00 до 14:00, з 16:00 до 18:00, з 22:00 до 24:00

Електропостачання буде подано для підчерг 1.3 та 1.4 у такі години: з 00:00 до 02:00, з 04:00 до 06:00, з 10:00 до 12:00, з 16:00 до 20:00, з 22:00 до 24:00

2 черга:

Електропостачання буде подано для підчерг 2.1 та 2.2 у такі години: з 02:00 до 04:00, з 08:00 до 10:00, з 14:00 до 18:00, з 20:00 до 22:00

Електропостачання буде подано для підчерг 2.3 та 2.4 у такі години: з 02:00 до 04:00, з 08:00 до 12:00, з 14:00 до 16:00, з 20:00 до 22:00

3 черга:

Електропостачання буде подано для підчерг 3.1 та 3.2 у такі години: з 00:00 до 02:00, з 06:00 до 10:00, з 12:00 до 14:00, з 18:00 до 20:00.

Електропостачання буде подано для підчерг 3.3 та 3.4 у такі години: з 00:00 до 02:00, з 06:00 до 08:00, з 12:00 до 14:00, з 18:00 до 22:00

Зазначимо, що для зменшення навантаження на мережу в години пікового навантаження, до вимкнення буде застосована 4 черга. Вона буде знеструмленою з 07:00 до 12:00 та з 15:00 до 20:00.

Ситуація зі світлом на Львівщині

Львів повертається до відключень електроенергії за плановими графіками. При цьому світло подаватиметься двічі на добу по 4 години для трьох груп споживачів.

Зверніть увагу! Перелік споживачів у групах оновлений та скоригований, тобто групи могли змінитись. Дізнатися, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті Львівобленерго у розділі "Чому немає світла".є

Графіки відключення світла у Львові та області / Фото Львівобленерго

Ситуація зі світлом на Рівненщині

На Рівненщині діють нові графіки відключень електроенергії. Ознайомитися з ними ви можете за посиланнями, вказаними у повідомленні від Рівнеобленерго.

Просимо з розумінням ставитися до того, що на тривалість перерв у електропостачанні впливають необхідність екстреного зниження навантаження на енергосистему у випадку відповідної команди НЕК "Укренерго", а також аварійні ситуації,

– зазначили в обленерго.

Однак, що попри графіки, якщо ліміти електроспоживання дозволятимуть не вимикати у домівках світло, ПрАТ "Рівнеобленерго" продовжуватиме подавати його.

На Сумщині діятимуть 3 черги

У Сумській області діятимуть 3 черги вимкнень електропостачання. Як повідомив Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, вони діятимуть у режимі -2/+4 години.

1 черга – 04-06; 10-12; 16-18; 22-24;

2 черга – 00-02; 06-08; 12-14; 18-20;

3 черга – 02-04; 08-10; 14-16; 20-22.

При цьому можливі аварійні вимкнення.

Чернівецька область

Відповідно до оперативної ситуації в енергетичній системі України, в області ввели графік стабілізаційних відключень електропостачання. При цьому самі Чернівці виокремлені у блок споживачів, який буде об'єднувати шість груп: з 13 по 18.

Також в обленерго зазначили, що світло може бути відсутнім й з інших причин. Наприклад, через аварійні ситуації, ремонт в мережах або несправну проводку в оселі.



Графік відключень у Чернівецькій області / Чернівціобленерго

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