Зазначимо, що лише в столиці відбуваються екстрені відключення світла. Про ситуацію з електроенергією по країні розповідає 24 кана.
До теми "Це вже майже графік": що відбувається зі світлом у Києві та чому почастішали випадки аварій
У Києві поки екстренні відключення світла
У ДТЕК повідомляють, що 2 грудня графіки стабілізаційних відключень, які були складені раніше, наразі не діють. Однак енергетики працюють над тим, щоб чимскоріше стабілізувати ситуацію у столиці.
Енергетики ДТЕК разом зі спеціалістами НЕК "Укренерго", іншими екстреними службами й органами державної влади роблять все можливе для скорішої стабілізації ситуації,
– повідомили в ДТЕК.
Як подаватимуть світло на Запоріжжі
У Запорізькій області повністю скасували аварійні відключення, адже рівень енергоспоживання вдалося стабілізувати. Тепер діють графіки погодинних стабілізаційних відключень, які розбиті на 4 черги:
- 22:00 – 24:00 (1 грудня) – перша черга;
- 00:00 – 03:00 – друга черга;
- 03:00 – 06:00 – третя черга;
- 06:00 – 09:00 – перша черга.
Світло на Івано-Франківщині
Як повідомила голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук, в області встановили ліміти використання електроенергії: 242 МВт – нічний ліміт та 310,9 МВт – денний ліміт. Область поділили на 4 черги вимкнень світла:
1 черга:
Електропостачання буде подано для підчерг 1.1 та 1.2 у такі години: з 04:00 до 06:00, з 10:00 до 14:00, з 16:00 до 18:00, з 22:00 до 24:00
Електропостачання буде подано для підчерг 1.3 та 1.4 у такі години: з 00:00 до 02:00, з 04:00 до 06:00, з 10:00 до 12:00, з 16:00 до 20:00, з 22:00 до 24:00
2 черга:
Електропостачання буде подано для підчерг 2.1 та 2.2 у такі години: з 02:00 до 04:00, з 08:00 до 10:00, з 14:00 до 18:00, з 20:00 до 22:00
Електропостачання буде подано для підчерг 2.3 та 2.4 у такі години: з 02:00 до 04:00, з 08:00 до 12:00, з 14:00 до 16:00, з 20:00 до 22:00
3 черга:
Електропостачання буде подано для підчерг 3.1 та 3.2 у такі години: з 00:00 до 02:00, з 06:00 до 10:00, з 12:00 до 14:00, з 18:00 до 20:00.
Електропостачання буде подано для підчерг 3.3 та 3.4 у такі години: з 00:00 до 02:00, з 06:00 до 08:00, з 12:00 до 14:00, з 18:00 до 22:00
Зазначимо, що для зменшення навантаження на мережу в години пікового навантаження, до вимкнення буде застосована 4 черга. Вона буде знеструмленою з 07:00 до 12:00 та з 15:00 до 20:00.
Ситуація зі світлом на Львівщині
Львів повертається до відключень електроенергії за плановими графіками. При цьому світло подаватиметься двічі на добу по 4 години для трьох груп споживачів.
Графіки відключення світла у Львові та області / Фото Львівобленерго
Ситуація зі світлом на Рівненщині
На Рівненщині діють нові графіки відключень електроенергії. Ознайомитися з ними ви можете за посиланнями, вказаними у повідомленні від Рівнеобленерго.
Просимо з розумінням ставитися до того, що на тривалість перерв у електропостачанні впливають необхідність екстреного зниження навантаження на енергосистему у випадку відповідної команди НЕК "Укренерго", а також аварійні ситуації,
– зазначили в обленерго.
Однак, що попри графіки, якщо ліміти електроспоживання дозволятимуть не вимикати у домівках світло, ПрАТ "Рівнеобленерго" продовжуватиме подавати його.
На Сумщині діятимуть 3 черги
У Сумській області діятимуть 3 черги вимкнень електропостачання. Як повідомив Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, вони діятимуть у режимі -2/+4 години.
- 1 черга – 04-06; 10-12; 16-18; 22-24;
- 2 черга – 00-02; 06-08; 12-14; 18-20;
- 3 черга – 02-04; 08-10; 14-16; 20-22.
При цьому можливі аварійні вимкнення.
Чернівецька область
Відповідно до оперативної ситуації в енергетичній системі України, в області ввели графік стабілізаційних відключень електропостачання. При цьому самі Чернівці виокремлені у блок споживачів, який буде об'єднувати шість груп: з 13 по 18.
Також в обленерго зазначили, що світло може бути відсутнім й з інших причин. Наприклад, через аварійні ситуації, ремонт в мережах або несправну проводку в оселі.
Графік відключень у Чернівецькій області / Чернівціобленерго
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