Про це заявили у Київській міській військовій адміністрації. Як виявилось, у столиці збільшили ліміт на споживання електроенергії.

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Яка ситуація зі світлом у Києві

Столиця поступово наближається до планових відключень. Водночас частіше виникають аварії в енергосистемі. За словами гендиректора YASNO Сергія Коваленко, на це є декілька причин:

Перша – містяни починають вмикати в розетки все, як тільки подається світло. Автоматика вибиває від перепадів напруги.

– містяни починають вмикати в розетки все, як тільки подається світло. Автоматика вибиває від перепадів напруги. Друга – погода. Містяни продовжують користуватися електрообігрівачами. Вони створюють неабияке навантаження на мережу.

Тому киян просять не вмикати відразу усі електроприлади. Миттєве пікове навантаження негативно впливає на енергосистему. Лише заощадливе споживання наблизить до планових відключень.

Чи буде зв'язок у Києві на випадок блекауту

Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко розповів, що місцева влада об'єднала зусилля з мобільними операторами. Спільно вони розробили алгоритм, який дозволяє забезпечити мешканців безперебійним зв'язком. Так, це вишки загальнонаціонального масштабу, які забезпечують зв'язком як Україну, так і Київ.

Також до Києва мають привезти понад 40 систем супутникового зв'язку Starlink. Їх встановлять у районних державних адміністраціях та лікарнях. Крім того, не варто забувати про міську мережу оптоволоконних ліній. Частина з них продовжить свою роботу навіть за умов блекауту.

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