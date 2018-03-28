Нацполиция набирает пилотов-полицейских в подразделение воздушной поддержки

Через два года Национальная полиция планирует получить первые вертолеты. Поэтому ведомство начинает набор и обучение пилотов-полицейских для поддержки наземных групп при проведении спецопераций.

Об этом рассказал председатель Национальной полиции Сергей Князев, сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

В начале 2020 Нацполиция Украины планирует получить 10 вертолетов модели Н145. Собственно, такие модели использует полиция Чехии. Князев отмечает, что такой опыт иностранных коллег будет использован в работе Управления организации деятельности полиции на воде и воздушной поддержки. Подобные экипажи этого подразделения будут работать по всей стране.

Нагрузка будет большая. Поэтому на западе, востоке и севере страны будут дислоцироваться по два экипажа. На столицу приходится наибольшее количество трасс, поэтому в Киеве должно быть постоянно один-два экипажа. Мы планируем получение первого полицейского пилотного вертолета в начале 2020 года. В то же время мы объявим конкурс на замещение вакантных постов не позднее июля 2018 года,

– рассказал Сергей Князев.

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К подбору и подготовке личного состава экипажей подразделения воздушной поддержки будут привлечены специалисты силовых ведомств, в состав которых входят авиационные подразделения, и специализированные учебные заведения.