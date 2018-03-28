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Нацполіція набирає пілотів-поліцейських у підрозділ повітряної підтримки

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Нацполіція шукає пілотів
Нацполіція шукає пілотів / Архів Нацполіції України

Через два роки Національна поліція планує отримати перші гелікоптери. Тому відомство розпочинає набір і навчання пілотів-поліцейських для підтримки наземних груп під час проведення спецоперацій.

Про це розповів Голова Національної поліції Сергій Князев, повідомляє прес-служба Нацполіції України.

На початку 2020 року Нацполіція України планує отримати 10 гелікоптерів моделі Н145. Власне такі моделі використовує поліція Чехії. Князев наголошує, що такий досвід іноземних колег буде використано в роботі Управління організації діяльності поліції на воді та повітряної підтримки. Подібні екіпажі цього підрозділу працюватимуть по всій країні.

Навантаження буде велике. Відтак на заході, сході та півночі країни дислокуватимуться по два екіпажі. На столицю припадає найбільша кількість трас, тому в Києві має бути постійно один-два екіпажі. Ми плануємо отримання першого поліцейського-пілота гелікоптера на початку 2020 року. Водночас ми маємо оголосити конкурс на заміщення вакантних посад не пізніше липня 2018 року,
– розповів Сергій Князев.

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До підбору та підготовки особового складу екіпажів підрозділу повітряної підтримки будуть залучені фахівці силових відомств, до складу яких входять авіаційні підрозділи, та спеціалізовані навчальні заклади.

Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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