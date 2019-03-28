Нацполиция от сегодня примет избирательные участки под круглосуточную охрану

По состоянию на утро 27 избирательные бюллетени уже завезены в 73 окружные избирательные комиссии. Заместитель главы Нацполиции Александрович Фацевич отметил, что сейчас полиция осуществляет охрану всех 199 окружных избирательных комиссий, а также обеспечит сопровождение членов УИК во время транспортировки избирательной документации.

Александр Фацевич во время совещания относительно событий, связанных с выборами Президента Украины, акцентировал внимание на обеспечении сохранности избирательных бюллетеней во время их транспортировки из окружных в участковые избирательные комиссии. Процесс передачи бюллетеней от ОИК в ТИК и далее – в ЦИК начнется 28 марта отметили в пресс-службе национальной полиции.

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Задача Национальной полиции – обеспечить соблюдение законности и сохранения бюллетеней во время их перевозки. Возьмите этот вопрос на контроль,

– отметил Александр Фацевич.

Он отметил, что сейчас личный состав переведен на усиленный вариант несения службы. В регионах увеличено количество следственно-оперативных групп, пеших патрулей и автопатрулей. Правоохранители фиксируют правонарушения, в частности – факты хулиганских действий, связанных с повреждением имущества, билбордов, помещений, где находятся участковые и окружные избирательные комиссии.

Фацевич отметил недопустимость таких правонарушений и призвал усилить оперативность реагирования на подобные события.

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