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      Нацполиция от сегодня примет избирательные участки под круглосуточную охрану

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      Полиция круглосуточно охранять избирательные участки
      Полиция круглосуточно охранять избирательные участки / Фото из открытых источников

      По состоянию на утро 27 избирательные бюллетени уже завезены в 73 окружные избирательные комиссии. Заместитель главы Нацполиции Александрович Фацевич отметил, что сейчас полиция осуществляет охрану всех 199 окружных избирательных комиссий, а также обеспечит сопровождение членов УИК во время транспортировки избирательной документации.

      Александр Фацевич во время совещания относительно событий, связанных с выборами Президента Украины, акцентировал внимание на обеспечении сохранности избирательных бюллетеней во время их транспортировки из окружных в участковые избирательные комиссии. Процесс передачи бюллетеней от ОИК в ТИК и далее – в ЦИК начнется 28 марта отметили в пресс-службе национальной полиции.

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      Задача Национальной полиции – обеспечить соблюдение законности и сохранения бюллетеней во время их перевозки. Возьмите этот вопрос на контроль,
      – отметил Александр Фацевич.

      Он отметил, что сейчас личный состав переведен на усиленный вариант несения службы. В регионах увеличено количество следственно-оперативных групп, пеших патрулей и автопатрулей. Правоохранители фиксируют правонарушения, в частности – факты хулиганских действий, связанных с повреждением имущества, билбордов, помещений, где находятся участковые и окружные избирательные комиссии.

      Фацевич отметил недопустимость таких правонарушений и призвал усилить оперативность реагирования на подобные события.

      Смотрите видео: С 28 марта полиция возьмет избирательные участки под круглосуточную охрану

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      Теги: Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019 Полиция
      Источник: 24 Канал
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