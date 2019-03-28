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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПЕНСІЯ НАФТОГАЗ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПЕНСІЯ НАФТОГАЗ

      Нацполіція від сьогодні візьме виборчі дільниці під цілодобову охорону

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      Поліція цілодобово охоронятиме виборчі дільниці
      Поліція цілодобово охоронятиме виборчі дільниці / Фото з відкритих джерел

      Станом на ранок 27 виборчі бюлетені вже завезені до 73 окружних виборчих комісій. Заступник глави Нацполіції Олександ Фацевич наголосив, що зараз поліція здійснює охорону всіх 199 окружних виборчих комісій, а також забезпечить супровід членів ДВК під час транспортування виборчої документації.

      Олександр Фацевич під час наради щодо подій, пов’язаних з виборами Президента України, акцентував увагу на забезпеченні збереження виборчих бюлетенів під час їхнього транспортування з окружних до дільничних виборчих комісій. Процес передачі бюлетенів від ОВК до ТВК і далі – до ДВК розпочнеться 28 березня зазначили у прес-службі національної поліції.

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      Завдання Національної поліції – забезпечити дотримання законності і збереження бюлетенів під час їх перевезення. Візьміть це питання на контроль,
      – наголосив Олександр Фацевич.

      Він зазначив, що зараз особовий склад переведено на посилений варіант несення служби. В регіонах збільшена кількість слідчо-оперативних груп, піших патрулів та автопатрулів. Правоохоронці фіксують правопорушення, зокрема – факти хуліганських дій, пов’язаних із пошкодженням майна, білбордів, приміщень, де перебувають дільничні та окружні виборчі комісії.

      Фацевич наголосив на неприпустимості таких правопорушень та закликав посилити оперативність реагування на подібні події.

      Дивіться відео: З 28 березня поліція візьме виборчі дільниці під цілодобову охорону

      blog_ava
      Рейтинг кандидатів у президенти: соціологи оприлюднили нові результати
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      Теги: Новини політики Новини України Поліція Президентські вибори 2019
      Джерело: 24 Канал
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