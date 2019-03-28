Нацполіція від сьогодні візьме виборчі дільниці під цілодобову охорону

Станом на ранок 27 виборчі бюлетені вже завезені до 73 окружних виборчих комісій. Заступник глави Нацполіції Олександ Фацевич наголосив, що зараз поліція здійснює охорону всіх 199 окружних виборчих комісій, а також забезпечить супровід членів ДВК під час транспортування виборчої документації.

Олександр Фацевич під час наради щодо подій, пов’язаних з виборами Президента України, акцентував увагу на забезпеченні збереження виборчих бюлетенів під час їхнього транспортування з окружних до дільничних виборчих комісій. Процес передачі бюлетенів від ОВК до ТВК і далі – до ДВК розпочнеться 28 березня зазначили у прес-службі національної поліції.

Читайте також: Рейтинг кандидатів у президенти: соціологи оприлюднили нові результати

Завдання Національної поліції – забезпечити дотримання законності і збереження бюлетенів під час їх перевезення. Візьміть це питання на контроль,

– наголосив Олександр Фацевич.

Він зазначив, що зараз особовий склад переведено на посилений варіант несення служби. В регіонах збільшена кількість слідчо-оперативних груп, піших патрулів та автопатрулів. Правоохоронці фіксують правопорушення, зокрема – факти хуліганських дій, пов’язаних із пошкодженням майна, білбордів, приміщень, де перебувають дільничні та окружні виборчі комісії.

Фацевич наголосив на неприпустимості таких правопорушень та закликав посилити оперативність реагування на подібні події.

Дивіться відео: З 28 березня поліція візьме виборчі дільниці під цілодобову охорону