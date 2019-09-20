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      Нацполиция задержала влиятельную "банду Самвела" вместе с главарем, которого разыскивал Интерпол

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      Задержано "банду Самвела"
      Задержано "банду Самвела" / Нацполиция

      Лидер преступной группировки, известный, как "Самвел Донецкий" находился в международном розыске за совершение убийства на территории Армении. Вместе с ним правоохранителям удалось задержать и остальных членов преступной этнической организации.

      В Нацполиции сообщили, что главарь группы родом из Грузии, однако фактическому месту жительства преступника был Киев.

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      Самвел Донецкий – самый влиятельный мафиози, как он лично себя называл, начиная с 90-х, руководил криминальной группировкой в ​​Донецкой области, впоследствии распространил свое влияние на Запорожье и Полтавщину,
      – сообщил первый заместитель председателя Нацполиции Евгений Коваль.

      Он отметил, что участники организованной преступной группы занимались рэкетом, похищением людей, торговлей оружием, угрозами и заказными убийствами на территории Украины и за ее пределами. Среди прочего, главарь группировки находился в розыске Интерпола за убийство, которое он совершил в Армении.

      Затримання
      Момент задержания преступников

      Коваль также добавил, что участники банды передвигались на элитных автомобилях и всегда имели при себе оружие. Работники полиции также установили, что все члены преступной группы употребляли наркотики.

      Затримання
      Бандиты всегда носили при себе оружие

      Правоохранители трижды пытались привлечь к ответственности криминального главаря и его исполнителей, однако каждый раз, благодаря коррумпированным связям в правоохранительных органах, ему удавалось избежать наказания или ограничиться минимальным формальным.

      К спецоперации по задержанию лидера и участников преступной группировки были привлечены бойцы отдела быстрого реагирования ДВБ НПУ, полка полиции особого назначения полиции Киева, оперативники внутренней безопасности НПУ и управления стратегических расследований столицы и Полтавы, работники ГСУ НПУ.

      В результате спецоперации оперативники задержали 60-летнего главаря бандитов, его 58-летнюю союзницу и двух ближайших исполнителей. Также было проведено более 50 санкционированных обысков по месту продивання членов криминальной группировки. В ходе обшикив изъято огнестрельное и холодное оружие, автомобили, деньги и наркотики.

      заьримання банди самвела
      Во время обысков оперативники обнаружили оружие и наркотики

      Задержанным готовится вручение подозрений за совершение ряда преступлений. В суд подано ходатайство о заключении задержанных под стражу без права внесения залога. Также сообщаются правоохранительные органы Армении для осуществления расследования на территории Украины.

      Кроме того, Департаментом внутренней безопасности НПУ проводится проверка причастности задержанных к другим преступлениям.

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      Теги: Новости Украины Новости Армении Новости Грузии Интерпол Полиция Криминальные новости Новости Полтавы
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