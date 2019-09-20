03:32
20 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      РИНОК ЗЕМЛІ КИЇВРАДА ВЕРХОВНА РАДА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Шаман хотів прогнати демона Путіна. РФ захоплює космос
      Вєсті Кремля
      21:25, 19 вересня
      Вєсті.UA: Як Зеленський догоджає Коломойському. Дно українського правосуддя
      Вєсті.UA
      19:18, 19 вересня
      Збитки – державі, а прибутки – у свої кишені: що коїться з санаторієм "Феофанія"
      ЦРУ
      09:00, 18 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      РИНОК ЗЕМЛІ КИЇВРАДА ВЕРХОВНА РАДА

      Нацполіція затримала впливову "банду Самвела" разом з ватажком, якого розшукував Інтерпол: відео

      137 Читать новость на русском
      Затримано "банду Самвела"
      Затримано "банду Самвела" / Нацполіція

      Лідер злочинного угруповання, відомий, як "Самвел Донецький", перебував у міжнародному розшуку за вчинення вбивства на території Вірменії. Разом з ним правоохоронцям вдалося затримати й інших членів злочинної етнічної організації.

      У Нацполіції повідомили, що ватажок групи родом з Грузії, однак фактичним місцем проживання злочинця був Київ.

      Читайте також: У Києві невідомий чоловік вдарив цеглиною депутата Київради

      Самвел Донецький – найвпливовіший мафіозі, як він особисто себе називав, починаючи з 90-х, керував кримінальним угрупованням на Донеччині, згодом поширив свій вплив на Запоріжжі та Полтавщині,
      – повідомив перший заступник голови Нацполіції Євген Коваль.

      Він зазначив, що учасники організованої злочинної групи займалися рекетом, викраденням людей, торгівлею зброєю, погрозами та замовними вбивствами на території України та за її межами. Серед іншого, ватажок угруповання перебував у розшуку Інтерполу за вбивство, яке він скоїв у Вірменії.

      Затримання
      Момент затримання злочинців 

      Коваль також додав, що учасники банди пересувалися на елітних автівках і завжди мали при собі зброю. Працівники поліції також встановили, що всі члени злочинної групи вживали наркотики.

      Затримання
      Бандити завжди носили при собі зброю

      Правоохоронці тричі намагалися притягнути до відповідальності кримінального ватажка та його виконавців, однак щоразу, завдяки корумпованим зв’язкам у правоохоронних органах, йому вдавалося уникнути покарання або обмежитися мінімальним формальним.

      Дивіться відео затримання злочинців:

      До спецоперації із затримання лідера та учасників злочинного угруповання були залучені бійці відділу швидкого реагування ДВБ НПУ, полку поліції особливого призначення поліції Києва, оперативники внутрішньої безпеки НПУ та управління стратегічних розслідувань столиці і Полтави, працівники ГСУ НПУ.

      В результаті спецоперації оперативники затримали 60-річного ватажка бандитів, його 58-річну поплічницю та двох найближчих виконавців. Також було проведено понад 50 санкціонованих обшуків за місцем продивання членів кримінального угруповання. В ході обшіків вилучено вогнепальну та холодну зброю, автомобілі, гроші та наркотики.

      заьримання банди самвела
      Під час обшуків оперативники виявили зброю та наркотики

      Затриманим готується вручення підозр за вчинення низки злочинів. До суду подано клопотання про взяття затриманих під варту без права внесення застави. Також повідомлено правоохоронні органи Вірменії для здійснення розслідування на території України.

      Крім того, Департаментом внутрішньої безпеки НПУ проводиться перевірка причетності затриманих до інших злочинів.

      blog_ava
      Ольга Сумська показала архівне фото в купальнику
      19 вересня
      4496
      Теги: Новини України Новини Полтави Кримінальні новини Поліція Інтерпол Новини Грузії Новини Вірменії
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 19 вересня: новий ринок землі, близький розпуск Київради та газові переговори
      19 вересня , 22:30 Головні новини 19 вересня: новий ринок землі, близький розпуск Київради та газові переговори
      831
      Проблемы водоснабжения, убегают из-за безработицы и убыточный бизнес: новости Крымнаша
      19 вересня , 22:00 Проблемы водоснабжения, убегают из-за безработицы и убыточный бизнес: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 716
      "Динамо" мінімально перемогло "Мальме" у матчі Ліги Європи: відео
      19 вересня , 21:46 "Динамо" мінімально перемогло "Мальме" у матчі Ліги Європи: відео
      1516
      Перед запуском ринку землі необхідно захистити її від спекуляцій, – думка експерта
      19 вересня , 21:03 Перед запуском ринку землі необхідно захистити її від спекуляцій, – думка експерта
      Ірина Поліщук 430
      Формула Штайнмаєра: на що погодилась Україна та що буде далі
      19 вересня , 20:20 Формула Штайнмаєра: на що погодилась Україна та що буде далі
      Євгенія Мазур 12467
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук