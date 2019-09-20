Нацполіція затримала впливову "банду Самвела" разом з ватажком, якого розшукував Інтерпол: відео

Лідер злочинного угруповання, відомий, як "Самвел Донецький", перебував у міжнародному розшуку за вчинення вбивства на території Вірменії. Разом з ним правоохоронцям вдалося затримати й інших членів злочинної етнічної організації.

У Нацполіції повідомили, що ватажок групи родом з Грузії, однак фактичним місцем проживання злочинця був Київ.

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Самвел Донецький – найвпливовіший мафіозі, як він особисто себе називав, починаючи з 90-х, керував кримінальним угрупованням на Донеччині, згодом поширив свій вплив на Запоріжжі та Полтавщині,

– повідомив перший заступник голови Нацполіції Євген Коваль.

Він зазначив, що учасники організованої злочинної групи займалися рекетом, викраденням людей, торгівлею зброєю, погрозами та замовними вбивствами на території України та за її межами. Серед іншого, ватажок угруповання перебував у розшуку Інтерполу за вбивство, яке він скоїв у Вірменії.



Момент затримання злочинців

Коваль також додав, що учасники банди пересувалися на елітних автівках і завжди мали при собі зброю. Працівники поліції також встановили, що всі члени злочинної групи вживали наркотики.



Бандити завжди носили при собі зброю

Правоохоронці тричі намагалися притягнути до відповідальності кримінального ватажка та його виконавців, однак щоразу, завдяки корумпованим зв’язкам у правоохоронних органах, йому вдавалося уникнути покарання або обмежитися мінімальним формальним.

Дивіться відео затримання злочинців:

До спецоперації із затримання лідера та учасників злочинного угруповання були залучені бійці відділу швидкого реагування ДВБ НПУ, полку поліції особливого призначення поліції Києва, оперативники внутрішньої безпеки НПУ та управління стратегічних розслідувань столиці і Полтави, працівники ГСУ НПУ.

В результаті спецоперації оперативники затримали 60-річного ватажка бандитів, його 58-річну поплічницю та двох найближчих виконавців. Також було проведено понад 50 санкціонованих обшуків за місцем продивання членів кримінального угруповання. В ході обшіків вилучено вогнепальну та холодну зброю, автомобілі, гроші та наркотики.



Під час обшуків оперативники виявили зброю та наркотики

Затриманим готується вручення підозр за вчинення низки злочинів. До суду подано клопотання про взяття затриманих під варту без права внесення застави. Також повідомлено правоохоронні органи Вірменії для здійснення розслідування на території України.

Крім того, Департаментом внутрішньої безпеки НПУ проводиться перевірка причетності затриманих до інших злочинів.