Нацсовет по вопросам телерадиовещания реформируют

Нардепы 17 июня одобрили законопроект № 4107. Он предусматривает реформирование Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

За документ во втором чтении проголосовали 302 парламентария. Инициаторами документа были нардепы от "Слуги народа".

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Законопроект определяет:

процедуру назначения и увольнения членов Нацсовета;

требования и ограничения к кандидатам на должности;

совершенствование процедуры оплаты труда членов государственного регулятора и работников аппарата.

Что предусматривает реформирование Нацсовета

Подаваться членом в Нацсовет от парламента могут фракции и группы: 1 фракция – 1 представление, общественные организации и творческие союзы по такому же принципу. При этом голосование будет проходить не пакетно, а отдельно по каждому кандидату.

Закон не будет регулировать безвыездные проверки Нацсовета, поскольку это прописано в собственной инструкции ведомства, которую утвердило Министерство юстиции.

Президент будет создавать конкурсную комиссию для отбора кандидатур по собственной квоте как консультативно-совещательный орган.

Проверка на добропорядочность

Кандидатов обязательно будут проверять в соответствии с законом "О предотвращении коррупции". Она будет длиться до 25 дней.

Гендерное равенство

Если во время голосования кандидаты будут иметь одинаковое количество голосов, то преимущество будут предоставлять кандидату того пола, представителей которого меньше среди уже действующих членов.