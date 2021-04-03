Для противодействия дезинформации в Украине планируют создать общую платформу с общественными организациями, которые имеют успешный опыт. Речь пойдет, в частности, о предотвращении информационного влияния России.

В то же время Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания пока не может самостоятельно противодействовать дезинформации. Об этом в интервью программе "Перекрестный допрос" рассказал министр культуры Украины Александр Ткаченко.

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"У Нацсовета совсем другие функции – это регулятор, он не противодействует фейкам, это конституционный орган. Именно поэтому важен новый закон о медиа", – отметил министр культуры.

Он добавил, что соответствующий закон будет выходить на замену законов 1990-х годов. По словам Ткаченко, в новом законе о медиа будут прописаны четкие механизмы, в частности, о российской агрессии и:

каким образом могут налагать штрафы;

когда могут через суд лишать лицензии;

каким образом могут решать вопросы с зарегистрированными СМИ.

Александр Ткаченко отметил, что действенных механизмов Нацсовета для борьбы с такими, как медведчуковские каналы, – не было.

Какая ситуация с телеканалом "НАШ"

Министр культуры Украины напомнил, что решение Совета нацбезопасности по блокированию телеканалов, связанных с Виктором Медведчуком, базировалось на источниках финансирования.

По его словам, это уже общественность добавляла собственно о контенте тех, кто работал по кремлевским "темникам", а официальная трактовка была совсем иной.

Нацсовет ставил вопрос и было выяснение некоторых проявлений нарушений закона с каналом "НАШ", но у Нацсовета существует только такая процедура, которая существует – он может делать проверки и подавать в суд,

– разъяснил Александр Ткаченко.

Он заверил: если бы существовал соответствующий закон о медиа – вопросах решили бы в короткие сроки и прозрачной процедурой.

Полное интервью с Александром Ткаченко: смотрите видео 24 канала

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