Нацсовет не может противодействовать фейкам, – в Минкульте назвали причины
Для противодействия дезинформации в Украине планируют создать общую платформу с общественными организациями, которые имеют успешный опыт. Речь пойдет, в частности, о предотвращении информационного влияния России.
Источник:24 канал
В то же время Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания пока не может самостоятельно противодействовать дезинформации. Об этом в интервью программе "Перекрестный допрос" рассказал министр культуры Украины Александр Ткаченко.
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"У Нацсовета совсем другие функции – это регулятор, он не противодействует фейкам, это конституционный орган. Именно поэтому важен новый закон о медиа", – отметил министр культуры.
Он добавил, что соответствующий закон будет выходить на замену законов 1990-х годов. По словам Ткаченко, в новом законе о медиа будут прописаны четкие механизмы, в частности, о российской агрессии и:
- каким образом могут налагать штрафы;
- когда могут через суд лишать лицензии;
- каким образом могут решать вопросы с зарегистрированными СМИ.
Александр Ткаченко отметил, что действенных механизмов Нацсовета для борьбы с такими, как медведчуковские каналы, – не было.
Какая ситуация с телеканалом "НАШ"
Министр культуры Украины напомнил, что решение Совета нацбезопасности по блокированию телеканалов, связанных с Виктором Медведчуком, базировалось на источниках финансирования.
По его словам, это уже общественность добавляла собственно о контенте тех, кто работал по кремлевским "темникам", а официальная трактовка была совсем иной.
Нацсовет ставил вопрос и было выяснение некоторых проявлений нарушений закона с каналом "НАШ", но у Нацсовета существует только такая процедура, которая существует – он может делать проверки и подавать в суд,
– разъяснил Александр Ткаченко.
Он заверил: если бы существовал соответствующий закон о медиа – вопросах решили бы в короткие сроки и прозрачной процедурой.
Полное интервью с Александром Ткаченко: смотрите видео 24 канала
Что известно о телеканале "НАШ"
- Основателем телеканала "НАШ" является бывший нардеп Евгений Мураев, который отличался своей пророссийской позицией.
- 9 января 2020 года канал оштрафовали на 105 тысяч 625 гривен из-за трансляции интервью бывшего премьера Украины Николая Азарова. В нем Азаров сделал ряд антиукраинских заявлений.
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