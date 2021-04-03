Задля протидії дезінформації в Україні планують створити спільну платформу з громадськими організаціями, які мають успішний досвід. Мовитиметься зокрема про запобігання інформаційного впливу Росії.

Водночас Нацрада з питань телебачення і радіомовлення поки що не може самотужки протидіяти дезінформації. Про це в інтерв'ю програмі "Перехресний допит" розповів міністр культури України Олександр Ткаченко.

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"У Нацради зовсім інші функції – це регулятор, він не протидіє фейкам, це конституційний орган. Саме тому важливий новий закон про медіа", – зазначив міністр культури.

Він додав, що відповідний закон виходитиме на заміну законів 1990-х років. За словами Ткаченка, у новому законі про медіа будуть прописані чіткі механізми, зокрема щодо російської агресії та:

у який спосіб можуть накладати штрафи;

коли можуть через суд позбавляти ліцензії;

у який спосіб можуть розв'язувати питання із зареєстрованими ЗМІ.

Олександр Ткаченко зазначив, що дієвих механізмів Нацради для боротьби, з такими, як медведчуківські канали – не було.

Яка ситуація з телеканалом "НАШ"

Міністр культури України нагадав, що рішення Рад нацбезпеки щодо блокування телеканалів, що пов'язані з Віктором Медведчуком, базувалось на джерелах фінансування.

За його словами, це вже громадськість додавала власне про контент тих, хто працював за кремлівськими "темниками", а офіційне трактування було зовсім інакшим.

Нацрада ставила питання і було з'ясування деяких проявів порушень закону з каналом "НАШ", але у Нацради існує лише така процедура, яка існує – вона може робити перевірки та подавати до суду,

– роз'яснив Олександр Ткаченко.

Він запевнив, якби існував відповідний закон про медіа – питання розв'язали б в короткі терміни і прозорою процедурою.

Повне інтерв'ю з Олександром Ткаченком: дивіться відео 24 каналу

Що відомо про телеканал "НАШ"