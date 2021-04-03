Нацрада не може протидіяти фейкам, – у Мінкульті назвали причини
Задля протидії дезінформації в Україні планують створити спільну платформу з громадськими організаціями, які мають успішний досвід. Мовитиметься зокрема про запобігання інформаційного впливу Росії.
Джерело:24 канал
Водночас Нацрада з питань телебачення і радіомовлення поки що не може самотужки протидіяти дезінформації. Про це в інтерв'ю програмі "Перехресний допит" розповів міністр культури України Олександр Ткаченко.
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"У Нацради зовсім інші функції – це регулятор, він не протидіє фейкам, це конституційний орган. Саме тому важливий новий закон про медіа", – зазначив міністр культури.
Він додав, що відповідний закон виходитиме на заміну законів 1990-х років. За словами Ткаченка, у новому законі про медіа будуть прописані чіткі механізми, зокрема щодо російської агресії та:
- у який спосіб можуть накладати штрафи;
- коли можуть через суд позбавляти ліцензії;
- у який спосіб можуть розв'язувати питання із зареєстрованими ЗМІ.
Олександр Ткаченко зазначив, що дієвих механізмів Нацради для боротьби, з такими, як медведчуківські канали – не було.
Яка ситуація з телеканалом "НАШ"
Міністр культури України нагадав, що рішення Рад нацбезпеки щодо блокування телеканалів, що пов'язані з Віктором Медведчуком, базувалось на джерелах фінансування.
За його словами, це вже громадськість додавала власне про контент тих, хто працював за кремлівськими "темниками", а офіційне трактування було зовсім інакшим.
Нацрада ставила питання і було з'ясування деяких проявів порушень закону з каналом "НАШ", але у Нацради існує лише така процедура, яка існує – вона може робити перевірки та подавати до суду,
– роз'яснив Олександр Ткаченко.
Він запевнив, якби існував відповідний закон про медіа – питання розв'язали б в короткі терміни і прозорою процедурою.
Повне інтерв'ю з Олександром Ткаченком: дивіться відео 24 каналу
Що відомо про телеканал "НАШ"
- Засновником телеканалу "НАШ" є колишній нардеп Євгеній Мураєв, який відзначався своєю проросійською позицією.
- 9 січня 2020 року канал оштрафували на 105 тисяч 625 гривень через трансляцію інтерв'ю колишнього прем'єра України Миколи Азарова. У ньому Азаров зробив низку антиукраїнських заяв.
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